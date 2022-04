Representantes gremiales del sector turismo presentaron sus propuestas al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) para que estos sean considerados dentro del Plan de Emergencia del Sector Turismo, en el marco del decreto supremo que declara en estado emergencia dicho sector.

El Consejo Directivo y representantes de las Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora) de las regiones de Amazonas, Arequipa, Ancash, Ayacucho, Piura, La Libertad, Lima Regiones, Cajamarca, Tacna, Puno, San Martín, Loreto, Ucayali, Lambayeque, Tumbes, Moquegua incluyeron –entre sus propuestas- cómo enfrentar la competencia desleal por la que atraviesa el sector.

La presidenta de Ahora, Blanca Chávez, señaló que dentro de las medidas para incentivar la inversión en turismo han pedido al Mincetur que se emita el Reglamento de alquiler de casas y departamentos turísticos.

Según dijo, al no pagar impuestos, compiten de manera desleal en el mercado de hospedajes, lo que “desincentiva las inversiones hoteleras”.

“Cada vez se alquilan más casas y departamentos para que se hospeden los turistas, pero ellos –empresas como Airbnb- no pagan impuestos. Si quieren alquilar que paguen impuestos, tienen que registrarse, no puede ser que solo a los formales nos ataquen”, comentó.

“Estamos hartos de la informalidad y el Gobierno no hace nada por incentivar para que estas empresas o las personas, que ofrecen sus viviendas para alquilar a turistas, se formalicen. Bajando el IGV al 50% muchos se formalizarán, pero no lo hacen”, cuestionó.

En esa línea, Ricardo Acosta, presidente de la Apavit (Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo), indicó que los hoteles pagan impuestos, pero “Airbnb alquila casa y departamentos aparentemente sin tributar, debería estar regulado, inscrito en Mincetur; que sean un actor de alquiler oficial”.

Desventaja competitiva

Cabe señalar que cuando un turista, sea nacional o extranjero, llega a un hotel cuanta con garantías, seguridad, calidad en el servicio, entre otros; mientras que cuando se llega a una vivienda o departamento, a través de un portal o aplicativo, “no se sabe con qué sorpresas se van a encontrar al ser informales”.

“En los últimos años se ha reducido el número de solicitudes de turistas para hospedarse en un hotel. Estas empresas, tipo Airbnb, al no tributar, al ser informal, ofrece precios más bajos. Es lógico que una familia de 5 personas prefiera un hospedaje de US$ 80, lo que no sería en un hotel que tiene gastos fijos porque tiene otras ventajas como la garantía”, dijo Acosta.

Por su parte, el Club de Anfitriones Nacional de Perú, conjunto de personas de diversas regiones del país que brindan espacios en inmuebles (viviendas y departamentos) para alquiler temporal a través de plataformas digitales, señaló que están de acuerdo con que exista y se construya una regulación justa para el alquiler temporal de inmuebles en el Perú.

Sin embargo, mostraron su preocupación ya que el proyecto de reglamento al que se hace alusión la regulación para este sector, “impone serios obstáculos a nuestra actividad. Algunos de estos son: (i) 180 días por año como límite máximo para realizar la actividad; (ii) límite de (1) un inmueble a ofrecer por cada persona que decida realizar la actividad; (iii) el inmueble ofrecido en alquiler no podrá tener más de 5 habitaciones.

En esa línea, expresaron que limitar el periodo, las plazas, y la cantidad de alquileres temporales en Perú “es atentar y restringir los derechos y libertades constitucionales tales como el derecho a la propiedad, la libre empresa y la libre iniciativa privada, además de perjudicar la reactivación económica y la posibilidad de contar con oportunidades de ingresos en un contexto muy difícil, donde todavía el empleo no se recupera y seguimos enfrentando las nefastas consecuencias de la crisis económica que dejó la pandemia del COVID-19″.

Dato

Además de Airbnb, páginas como Tripadvisor y Booking ofrecen alojamiento en casas o departamentos.