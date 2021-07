YouTube lanzó una nueva forma para que los creadores de videos ganen dinero de sus seguidores a través de una función llamada “Super Thanks” (superagradecimiento, en español), cuando el servicio de streaming de Alphabet Inc busca atraer a más creadores de contenidos.

La función, una cuarta forma para que los “youtubers” ganen dinero de sus espectadores, llega en un momento en que plataformas competidoras como la aplicación de videos cortos TikTok e Instagram de Facebook Inc. están invirtiendo mucho en cortejar a los creadores que graban videos virales.

Los seguidores pueden comprar Super Thanks a cuatro precios, desde US$ 2 hasta US$ 50, como una forma de expresar su gratitud y apoyar a sus canales de YouTube favoritos, dijo la compañía en un comunicado.

Tras una compra en una página de video, aparecerá un comentario destacado en la sección de comentarios, lo que permitirá al creador responder al regalo del seguidor.

La función está disponible para miles de creadores en 68 países y se ampliará a todos los elegibles en el programa de socios de YouTube.

Los seguidores han podido pagar por contenidos exclusivos a través de membresías de los canales. Los espectadores de un vídeo de YouTube retransmitido en directo también pueden pagar por los Super Chats para fijar sus comentarios en la parte superior de la sección de comentarios.