Uno de ellos es la reciente ampliación de la capacidad de su data center en La Victoria, que ha duplicado el número de gabinetes de 120 a 240 con una inversión cercana a US$ 6 millones. Esta expansión fue motivada por el hecho de que, para el primer trimestre de este año, el 80% del espacio disponible ya estaba ocupado. Este data center será el primero de los cinco que tiene Win Empresas en obtener certificación sostenible. El ejecutivo explicó que, a diferencia de otros data centers, como los de más de 30 años de antigüedad que consumen mucha energía por el uso de aire acondicionado necesario para mantener los equipos, las instalaciones de Santa Catalina fueron diseñadas con dispositivos que capturan el calor, logrando una eficiencia energética cercana al 20%.

Paralelamente a la ampliación en Santa Catalina, la compañía está en proceso de construir su sexto data center, uno de los más grandes que tendrá, sobre un espacio de 1,400 metros cuadrados (m2) en La Molina. La primera fase contará con más de 200 gabinetes, con planes de alcanzar 600 en total tras dos fases adicionales. “Se estima una inversión inicial de US$ 12 millones para la primera fase y cerca de US$ 10 millones para cada una de las siguientes fases, proyectando una inversión total superior a US$ 30 millones”, subrayó. Se espera que esta estructura física esté operativa en un plazo aproximado de año y medio.

Asimismo, Win Empresas tiene la intención de desarrollar un sétimo data center fuera de Lima Metropolitana con características similares a La Molina, respecto al tamaño e inversión. “Este año debemos finalizar el estudio técnico para definir el terreno, comenzar la búsqueda en 2025 y podría iniciarse el proyecto a fines de 2025″, añadió.

Potencial de crecimiento

Cuadros destacó que el plan de desarrollo previsto se fundamenta también en el potencial para alcanzar a 6,500 clientes. Actualmente, Win Empresas provee servicios a 7,000 compañías, de las cuales 5,000 son medianas y grandes corporaciones, y 2,000 son pymes. Sin embargo, solo 500 utilizan los servicios de data center, lo que representa una gran oportunidad de crecimiento para satisfacer las necesidades de sus clientes de manera integral y ser los primeros en captar este mercado.

Este enfoque se respalda en la evolución de la demanda. “Las grandes empresas están buscando servicios especializados de data center, gestión de nubes híbridas y públicas, así como servicios de ciberseguridad. Buscan socios estratégicos que garanticen la protección de sus activos críticos. Por otro lado, las empresas medianas buscan eficiencias y optan por nubes híbridas y privadas, mientras que las pymes piden soluciones de software”, manifestó.

