WeWork evitó una crisis de liquidez con un paquete de rescate recientemente acordado de SoftBank Group Corp. Sin embargo, la incipiente startup que proporciona espacios de trabajo compartidos aún tiene mucho camino por recorrer antes de alcanzar la estabilidad financiera y mucho más para llegar a la rentabilidad.

He aquí cinco números clave que ayudan a definir una de las debacles comerciales más dramáticas en la memoria reciente.

1. US$ 47,000 millones: La valoración máxima de WeWork, alcanzada a principios de este año cuando SoftBank invirtió dinero en la empresa, ahora es un recuerdo que desaparece. La última inversión del conglomerado japonés en la empresa en problemas la valora en aproximadamente US$ 8,000 millones.

También resulta ser la suma de los pagos de alquiler futuros que WeWork tiene comprometidos, gracias a su modelo de recaudación de dinero para alquilar espacios de oficina que renueva y luego arrienda a las empresas. Esto es lo que ha alimentado la alta tasa de consumo de efectivo que espanta a los inversionistas.

2. US$ 9,500 millones: El monto general del rescate anunciado en Tokio el miércoles llega a US$ 5,000 millones en financiamiento nuevo, la aceleración de un compromiso de financiamiento existente de US$ 1,500 millones y una oferta pública cercana a US$ 3,000 millones. Gran parte de esto, además, es un indicativo de la línea de vida extendida de WeWork antes de que deba recaudar más fondos, o tener una segunda oportunidad en una oferta pública.

3. US$ 1,200 millones: El monto que Adam Neumann, fundador y exdirector ejecutivo, se lleva tras este acuerdo. Neumann tiene derecho a vender aproximadamente US$ 1,000 millones de acciones a SoftBank y, además, recibirá honorarios de consultoría por US$ 185 millones, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

4. Miles: El generoso paquete de salida de Neumann ha causado indignación entre sus antiguos colegas que enfrentan recortes de empleos que llegarán a miles, según lo esperado.

5. Dos: Como parte del acuerdo de Neumann, se dice que debe nombrar a dos miembros de una junta directiva ampliada para WeWork. Se convertirá en un observador de la junta y, a través de estos dos nombramientos, aportará para dirigir la empresa.