SoftBank valora rescate de WeWork bajo los US$ 8,000 millones JPMorgan ha ofrecido a los inversionistas un paquete de deuda basura de US$ 5,000 millones por WeWork. La parte de notas no garantizadas y garantizadas del plan del banco se ofrece sobre la base de los “mejores esfuerzos”, según personas familiarizadas con el asunto.