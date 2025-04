La adquisición de la participación, denominada La Amarga Chica, tiene un valor aproximado de US$ 1,500 millones. Vista pagará US$ 900 millones en efectivo ahora, de los cuales US$ 300 millones se financiarán con un préstamo bancario de Banco Santander SA.

Petronas también recibirá una participación de aproximadamente el 7% en Vista, por un valor aproximado de US$ 300 millones. Vista pagará otros US$ 300 millones en dos cuotas en 2029 y 2030.

El acuerdo prácticamente consolida la salida de Argentina de la empresa malaya Petronas, después de que también se retirara de un proyecto de gas natural licuado con la estatal YPF S.A.

También es otra señal de que la explotación de Vaca Muerta estará cada vez más encabezada por empresa locales, en lugar de multinacionales: Exxon Mobil Corp. vendió su portafolio de shale oil argentino el año pasado y TotalEnergies SE busca hacer lo mismo.

YPF, propietaria del otro 50% de La Amarga Chica, seguirá siendo el operador.

Una gasolinera de YPF SA en Buenos Aires, Argentina, el martes 21 de noviembre de 2023. Foto: Erica Canepa/Bloomberg

Los accionistas de Vista —fundada por Miguel Galuccio, miembro de la junta directiva de SLB, que atrajo a Petronas al yacimiento hace una década cuando dirigía YPF— dieron luz verde el mes pasado a la dirección para que llevara a cabo una adquisición y la financiara con deuda o con la venta de acciones.

Vista se está expandiendo en un momento incierto para la industria petrolera mundial, ya que los precios caen en medio de la guerra comercial de Donald Trump. Galuccio advirtió hace varias semanas que la dirección consideraría recortes presupuestarios si el crudo ligero Medanito producido en Vaca Muerta, que sigue de cerca al Brent, cae por debajo de los US$ 55.

Pero también hay vientos de cola para el shale argentino, luego de que el presidente Javier Milei flexibilizara esta semana los controles de cambio que durante mucho tiempo han reprimido el crecimiento y se llevan adelante expansiones de oleoductos.

El acuerdo proporcionará un rápido crecimiento a Vista. Antes de la adquisición, había fijado como objetivo una producción diaria de hasta 100,000 barriles este año, un aumento con respecto a los 70,000 de 2024, a través de un plan para invertir más de US$ 1,000 millones. Con La Amarga Chica, obtiene inmediatamente un aumento de 40,000 barriles y tendrá que incrementar sus gastos de capital.