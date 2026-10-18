Martínez señaló que hoy su foco está puesto en MIL, su centro de investigación gastronómica y restaurante de altura ubicado en Moray, Cusco, y en Mater, el conjunto de iniciativas que desarrolla alrededor de la investigación y la biodiversidad.

El chef de alta cocina continúa trabajando en su propuesta de experiencia inmersiva que desde el 2018 ofrece en el ‘Ombligo del Mundo’ y hace veinte meses en Casa Mater, Barranco.

“Nuestra verdadera innovación es que puedan conocer el backstage de Central”, señaló Martínez a Gestión. “Hemos perdido interacción humana, y queremos que en el restaurante se sienta verdadera, sin guión o teatro.”

Virgilio Martínez, Chef y dueño de Central (Lima), MIL (Cusco) y MAZ (Tokio).

Virgilio Martínez explicó que se trata de un proyecto donde su propio equipo pueda ser vocero, desde el antropólogo al cocinero, y se evidencie la coherencia de la relación entre el Mejor Restaurante del Mundo y el Mejor Lugar para Trabajar.

“Hoy en día estoy luchando contra los preconceptos de Central. [...] Tú me consultaste cómo quieres ser recordado, bueno, sí como ser humano, no como cocinero”, remarcó Martínez. “Quisiera que me recuerden como una persona coherente, consciente y empática, que está detrás de Central. Y no es fácil, porque el mundo está lleno de tentaciones.”

¿Qué ofrece Grupo Mater en Casa Mater, su sede en Barranco?

La investigación de Mater también se traduce en experiencias y productos para el público. En febrero de 2025, Grupo Mater abrió Casa Mater, su sede institucional en Barranco, Lima, donde reúne sus oficinas y el Mater Institute of BioCultural Sciences. En este espacio de un solo piso también funcionan MASI Senses, dedicado a la interpretación sensorial, y MASI Store, que comercializa productos desarrollados a partir de las investigaciones y proyectos colaborativos de Mater.

MASI es una plataforma que reúne experiencias, productos comestibles y objetos vinculados con los territorios y comunidades del Perú. Su oferta se distribuye entre Casa Mater y Casa Túpac, dentro del denominado Barranco Hub. En Casa Túpac, MASI desarrolla proyectos de cocina experimental y de investigación de bebidas, mientras que Casa Mater alberga sus espacios de interpretación sensorial y tienda.

MASI Store ofrece productos de hasta S/300.

Una de las experiencias disponibles en Casa Mater es Inmersión Mater Ecosistema: Cap. 001 — Amazonía de Altura, una actividad privada de 90 minutos para grupos de dos a seis personas. A través de la observación, los aromas, los sonidos, los sabores y la experimentación, los participantes exploran distintas formas de interpretar la Amazonía peruana desde la metodología de investigación de Mater.

El recorrido incluye el reconocimiento sensorial de plantas, maderas, hojas y cortezas de temporada, así como una visita al laboratorio de Investigación y Aplicaciones Comestibles, donde se desarrollan y prueban ingredientes, procesos y prototipos. La propuesta busca mostrar cómo se estudia un territorio a partir de sus recursos naturales y las transformaciones que estos pueden experimentar.

La experiencia Inmersión Mater Ecosistema: Amazonía de Altura invita a explorar el territorio amazónico peruano mediante aromas, sonidos, sabores y experimentación.

La reserva publicada para esta inmersión indica un precio de S/ 1,187. La actividad se realiza en Casa Mater, ubicada en la avenida Pedro de Osma 205, segundo piso, en Barranco.

“A veces la gente tiende a pensar que es un restaurante para ricos. No. La propuesta está dirigida a quienes quieren vivir experiencias transformadoras“ ilustró Martínez.

Casa Mater, en Barranco, reúne las oficinas de Grupo Mater y espacios dedicados a la investigación, la interpretación sensorial y los productos de MASI.

¿Por qué Virgilio Martínez limitará su expansión internacional?

Virgilio Martínez confirmó que desarrollará otro proyecto en Japón, aunque descartó que, por ahora, tenga planes de ampliar su presencia internacional de manera acelerada.

“Sí, vamos a desarrollar otro proyecto en Japón y la verdad es que siempre tenemos propuestas de abrir en el mundo, pero no creo que sea el momento para nosotros por los siguiente próximos 2 años”, precisó el chef durante su panel en el Perú Business Fest 2026.

Asimismo, explicó que ha recibido propuestas para abrir restaurantes en distintos mercados, pero que sus experiencias previas en Hong Kong, Londres, Rusia y México le han mostrado las dificultades de llevar su cocina fuera del país.

En esa línea, recordó que algunos de esos emprendimientos tuvieron resultados positivos y otros fueron un fracaso, una experiencia que considera importante para decidir qué caminos seguir.

Martínez sostuvo que mantener una propuesta basada en producto peruano y trazabilidad resulta especialmente complejo en el extranjero. Por ello, afirmó que actualmente no están tan abiertos a nuevos proyectos fuera del país y que su prioridad es consolidar las iniciativas que desarrollan en Perú, en particular MIL y Mater, que —dijo— son los proyectos que hoy les “quitan el sueño.”