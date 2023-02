Rafael Prado Lopez de Romaña, gerente general de BMW Group Perú, detalla los planes y objetivos de la marca en el presente año, en entrevista con Gestión.

¿Cómo cerró la venta de vehículos premium el 2022?

Fue un año complicado en abastecimiento, no solo por la producción de las fábricas sino por la cadena logística. Estos factores influyeron mucho en el desempeño del sector automotriz, y el segmento premium o de lujo cayó 14%. Sin embargo, BMW mantuvo el liderazgo.

¿En qué modelos vieron las mayores complicaciones?

Fue trasversal a todos los modelos, no hubo alguno en particular más afectado que otro.

¿Ha habido tiempos de entrega largos?

Hemos tenido tiempos de espera de entre dos y tres meses mientras llegaban los autos de Alemania o EE.UU. Han sido tiempos de espera largos.

En 2023, ¿cómo ha iniciado el negocio?

Hay un mejor abastecimiento de stocks en esta primera parte del año. Igual será un año retador en abastecimiento y cadena logística. Todavía no vamos a regresar a niveles pre pandemia (en volumen), pero sí se ve una recuperación y con mayor incidencia en el segundo semestre del año.

Electromovilidad a mayor velocidad

Así, ¿BMW podrá seguir o retomar la renovación del portafolio?

Vamos a tener un año sumamente activo en lanzamientos. En diciembre del año pasado lanzamos el portafolio de vehículos eléctricos de BMW, que básicamente se inició con la iX (100% eléctrico) y con la X5 y X3 (híbridos enchufables). Este año presentaremos en marzo cuatro modelos eléctricos, que son la i4, la iX1 (100% eléctricos), y el 330 y 530 (híbridos enchufables).

Estos cuatro modelos eléctricos que se suman a los tres del año pasado, y con eso seremos la marca premium con el portafolio más amplio de vehículos eléctricos en Perú. Prácticamente estamos duplicando nuestro portafolio eléctrico en Perú.

¿Ya no llegarán vehículos de combustión?

Sí, en pocas semanas llegará el nuevo Serie 7, el facelift (modificaciones) de la X7 y más adelante el facelift de la X5 y X6, y se vienen ediciones limitadas del M3 y M4, además del nuevo M2. Es un año sumamente activo de lanzamientos no solo de vehículos de combustión y modelos deportivos, sino también alta gama como la Serie 7, y X7, o la nueva XM, que se lanzara por primera vez en Perú, sino también eléctricos.

¿Qué tanto aportará los vehículos eléctricos a las ventas en Perú?

El portafolio eléctrico cobrará importancia dentro de la marca, pero aún no es un volumen tan grande. Probablemente el 10% de las ventas estará compuesto por vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables en este año.

LEA MÁS: BMW y los planes para seguir ganando terreno en el mercado de autos de lujo

Proyecciones

¿Cuál es la meta en ventas totales para el 2023?

Es un crecimiento de doble dígito y definitivamente mantener el liderazgo. La fuente de crecimiento vendrá por mejor abastecimiento y nuevos lanzamientos.

¿Qué papel tendrán los showrooms frente al canal online?

A los consumidores les gusta ir a las tiendas, pero empiezan su viaje en el canal digital. Hoy, la cantidad de ventas que nace vía digital es 30% o 35% del total.

¿Este aporte del canal digital irá subiendo?

Sí, estos porcentajes deberían ir en aumento en los próximos años.

¿Cuántas tiendas físicas mantienen en Perú?

Tenemos dos tiendas en Lima (San Isidro y Surco) y un punto adicional en Arequipa, que es la segunda ciudad más importante para la marca en Perú.

¿Ven potencial para nuevos concesionarios en el país?

Por ahora, en el corto plazo, no hay muchas intenciones de incursión en otras ciudades. Definitivamente el norte de país es un mercado que nos interesa mucho, pero probablemente se dé un poco más adelante.

¿El segmento premium también podría crecer?

Debería ser un año de un mejor abastecimiento del año pasado. Como crecimiento de mercado, la AAP indicó que la expectativa de crecimiento del mercado era 2% y nuestra estimación es que el segmento premium vaya en esa misma tendencia.

Precios y públicos

Por el alza de costos, ¿cuál ha sido el ajuste de precios?

El incremento de precios empezó desde fines del 2021, dada la escasez de producto que había en el mercado. Durante el 2022, los precios se han mantenido más o menos parejos frente al alza de fines del 2021. Ha sido básicamente por disponibilidad de producto más que por aumento de costos. Hemos visto incrementos de precios de doble dígito.

¿Prevén nuevas alzas en el 2023?

Por ahora no. Los precios deberían mantenerse sin mayor variación, veremos hacia el segundo semestre del año, pero por ahora no deberíamos experimentar mayores variaciones de precio hacia abajo ni hacia arriba.

Respecto a los públicos, ¿cuáles concentran hoy la demanda?

Es un perfil diversificado dependiendo de los modelos. Evidentemente hay clientes ejecutivos que buscan un BMW, pero también familias que buscan una camioneta y que están incursionando en el segmento premium eligiendo BMW. Es un consumidor sumamente informado y que busca dentro de las principales características de los vehículos seguridad, tecnología y confort. Cada vez vemos un perfil más amplio de clientes y no solo concentrado en ejecutivos o en el sector corporativo.

¿Están tratando de atraer a ciertos públicos de marcas masivas?

Sí, en realidad, la estrategia es migrar a consumidores de marca más masivas o del segmento semi premium a través de los modelos XI y X3, que son las camionetas de precios de entrada a la marca. Son los modelos que normalmente usamos para migrar clientes de esos segmentos.

FICHA BIOGRÁFICA

Nombre: Rafael Prado.

Cargo: Gerente general de BMW Group Perú

Nacionalidad: Peruano.

Profesión: Administrador de Empresas.

Trayectoria: 11 años en el sector automotriz.

OTROSÍ DIGO

Repunte del segmento premium, sujeto a ciertas condiciones

Si bien las restricciones globales de suministro por escasez de componentes de fabricación y problemas logísticos siguieron limitando el crecimiento de las ventas de vehículos en Perú el 2022, el impacto de estos inconvenientes fue aún mayor en el segmento premium. Así, con una menor oferta, las colocaciones de autos premium o de lujo cayeron en 13.8% a 3,547 unidades el año pasado, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

No obstante, su gerente de Estudios Económicos, Alberto Morisaki, destacó que el suministro ha comenzado a mejorar en enero del 2023, cuando las ventas del segmento crecieron en 18.7%.

De esa manera, estimó que este sector del mercado automotriz podría cerrar el 2023 con un avance de un dígito. Sin embargo, advirtió que el desempeño de este segmento está sujeto a ciertas condiciones.

“Hacia adelante, el sector estará supeditado a algunos riesgos. El escenario base es que la cadena logística y de suministro siga recuperándose, la guerra entre Rusia y Ucrania no escale a un nivel mayor, que más países no se involucren en el conflicto y que China no determine confinamientos importantes en ciudades con producción d vehículos”, comentó a Gestión.

Aun así, con un crecimiento de un dígito, reconoció que el segmento premium todavía no retomaría el 2023 el volumen registrado el 2019 (cerca de 5,000 unidades).