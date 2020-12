El mercado de autos de lujo en el Perú sigue mostrando signos de recuperación. De acuerdo con la Asociación Automotriz del Perú, en noviembre se registró un crecimiento de 0.3% a comparación del 2019. Sin embargo, en el acumulado hasta el penúltimo mes del año se ha registrado una caída de 41.8%. Lima sigue siendo la región con más demanda al tener una participación del 95.7%, seguido de Arequipa con 3%.

En ese contexto, la alemana BWM continúa liderando la lista de marcas e impulsa la recuperación del sector. Su participación en el mercado llegó a un 32% en noviembre mejorando su desempeño del año anterior y pasando un tercio del total de las ventas.

“Hemos crecido dos puntos porcentuales a comparación del 2019, lo cual es muchísimo en un segmento bastante complejo y con un comportamiento irregular en un año difícil”, asegura Mario Sarco, gerente general de la compañía a Gestión.pe.

Cerca del 80% del mercado de autos premium en el Perú lo manejan tres marcas alemanas. En este rubro, BMW también aumentó su participación al pasar del 42% en el 2019 a 46% hasta noviembre de este año. Parte de esa mejora, según Sarco se debe a los convenios financieros que logró la marca.

“Conscientes que las limitaciones de nuestros clientes venían más por caja y el poder priorizar inversiones antes que un auto, lanzamos la campaña ‘Compra hoy tu BMW y págalo en los siguientes seis meses’, el cual permite no solo dejar de pagar la cuota del auto sino también el seguro”. Sarco asegura que esta promoción fue bien recibida por los clientes y aún se mantiene. Es decir, las compras de diciembre se pagarán en junio del 2021.

Otro factor que favoreció el desempeño de BMW en el presente año fue la renovación e incorporación de nuevos productos, como el caso del Serie 2, un producto dirigido al público joven. La X7, un vehículo de tres filas con altas preferencias en el mercado.

“Ha existido una buena acogida tan fuerte. Estamos llegando a diciembre bajos en inventario, un embarque grande hacia enero que nos va a permitir tener los niveles de oferta. Tuvimos más demanda de lo que esperábamos producto de los lanzamientos y la facilidad financiera que impulsó la venta”, explica.

El ticket promedio de BMW se incrementó y sigue siendo el de mayor valor en el mercado al pasar de US$ 49,000 a US$ 52,000. El directivo sustenta que ello no se debe a la subida de precios de los vehículos, sino en el aumento del portafolio y crecimiento de la demanda en el segmento de camionetas de alta gama. Mario Sarco proyecta que este ticket continuará subiendo en el 2021.

Planes 2021

En el 2021, la marca buscará recuperar los niveles de venta del 2019, cuando comercializó 1,500 unidades. Para ello, incorporará vehículos en la gama de sedanes, coupes, grand coupes y camionetas. Sin embargo, el ejecutivo prefirió no dar detalles de la fecha de arribo al mercado ni los modelos.

La expectativa de BMW para el próximo año es positiva debido al comportamiento que ha tenido el mercado en los últimos meses, que pasó de una caída de 45% en julio a igualar los niveles de venta en noviembre.

“Nuestra expectativa es que el segmento tenga un crecimiento reducido. Por eso, esperamos al menos repetir los números del 2019 y mantener la posición de liderazgo. Continuar con niveles de posicionamiento del 32% en el sector y 45% con relación a las marcas alemanas”, estima.

BMW buscará tener mayor presencia en Arequipa, el segundo mercado más importante de la marca después de Lima. Uno de los planes es impulsar el ‘Driving experience center’ ubicado en Cayma en el cual los clientes y potenciales clientes podrán realizar pruebas de manejo con diferentes modelos de vehículos y podrán vivir la experiencia de estar dentro de auto de lujo.

Las claves de BMW para el año 2021 serán: ampliar el portafolio, continuar con su iniciativa financiera e impulsar su ‘Driving experience center’ en más ciudades.