“El 2026 ha sido un año desafiante, pero muy positivo. Actualmente, contamos con cerca de 29,000 estudiantes entre pregrado, segundas especialidades y la modalidad online, lo que representa un crecimiento de alrededor de 15% respecto al año pasado ”, señaló a Gestión Olga Horna, presidenta ejecutiva de la institución.

Al explicar los factores detrás de este resultado, la ejecutiva destacó la necesidad de las personas de acceder a una formación universitaria que les permita mejorar sus oportunidades laborales. “Diría que hay dos palancas principales: la nueva sede de Lima Norte y la formalidad virtual”, remarcó. Ambas propuestas académicas, agregó la vocera, han tenido una respuesta favorable por parte de la comunidad.

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En particular, la nueva sede de la Universidad Norbert Wiener en Independencia, que inició operaciones en el ciclo académico 2026-I, superó en aproximadamente 45% la meta de captación de estudiantes prevista para su primera campaña . Entre las carreras con mejor desempeño destacaron Odontología, que duplicó su objetivo inicial, y Medicina Veterinaria, que lo superó en alrededor de 70%.

“Lima Norte inició operaciones este año. El laboratorio cuenta con un laboratorios equipado con tecnología de punta, espacios amplios y ambientes diseñados para nuestros estudiantes”, destacó Horna.

La ejecutiva precisó que el nuevo campus demandó una inversión aproximada de S/ 130 millones y cuenta con un terreno cercano a los 5,000 metros cuadrados (m²), mientras que su área construida alcanzará los 16,200 m² .

Con esta incorporación, la universidad suma dos sedes y cinco locales en Lima. La sede Lima Centro agrupa cuatro edificios, mientras que Lima Norte cuenta con un campus compuesto por dos torres, una de nueve pisos y otra de tres. Respecto a los próximos pasos en Independencia, Horna indicó que la institución todavía evalúa el ritmo de crecimiento de esta sede, cuya implementación se desarrolla de manera progresiva, en función de la demanda académica.

“Estamos en evaluación para ver el crecimiento de Lima Norte. El edificio cuenta con nueve pisos, de los cuales ya estamos ocupando seis. Tenemos espacio para seguir creciendo y la implementación se está realizando por etapas”, remarcó. Consultada sobre la posibilidad de incorporar una torre adicional en 2027, la ejecutiva señaló que todavía no existe una decisión al respecto, aunque dejó abierta la posibilidad de continuar ampliando la infraestructura .

La universidad ampliará su oferta académica con programas vinculados a inteligencia artificial, ciberseguridad y ciencia de datos, tanto en modalidad virtual como presencial. Foto: Norbert Wiener

¿Otras expansiones en marcha?

Más allá del crecimiento de Lima Norte, la Universidad Norbert Wiener mantiene vigente su plan de expansión geográfica al 2030, que contempla llegar a otras zonas de la capital. Aunque la ubicación de su próximo campus todavía no ha sido anunciada, la institución apunta a concretar el desarrollo de un nuevo campus hacia 2028.

“El plan de crecimiento sigue vigente. Estamos en plena evaluación y prácticamente ya está decidido, pero todavía no puedo comentar exactamente dónde estará la nueva sede hasta tener la aprobación final”, adelantó. Asimismo, confirmó que Lima Este continúa entre las zonas de interés de la universidad, aunque todavía no existe un anuncio definitivo sobre la ubicación.

En relación a los recursos que demandaría esta nueva infraestructura, Horna calculó la inversión necesaria para su puesta en marcha. “ Estimamos que un nuevo local debe estar alrededor de US$ 25 millones, que es más o menos lo que cuesta este tipo de infraestructura ”, sostuvo.

Por ahora, la prioridad del Grupo Educativo Wiener–Carrión continuará siendo Lima, sin descartar una posterior incursión en el interior del país.

Olga Horna, presidenta ejecutiva de la institución, señala que el plan de expansión continúa vigente y que la próxima sede podría concretarse hacia 2028. Foto: Norbert Wiener

¿Ampliación de portafolio académico?

En paralelo a su expansión física, la Universidad Norbert Wiener viene ampliando su portafolio académico, con especial énfasis en la modalidad virtual.

En esta línea, la institución incorporó cuatro nuevas carreras para el ciclo 2026-II: Administración en Negocios Digitales, Ingeniería en Inteligencia Artificial, Ingeniería Civil en Ciberseguridad e Ingeniería de Software. Para el periodo 2027-I, en tanto, prevé sumar Ingeniería en Ciencias de Datos, Educación Primaria, Educación Inicial y Administración de Servicios de Salud . Con ello, su oferta a distancia alcanzará los 16 programas.

“Hemos identificado que hay una gran demanda por estas ingenierías, vinculadas a la tecnología, la modernización y, sobre todo, a las necesidades que requiere el mercado”, subrayó la vocera.

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La apuesta también comprende la enseñanza presencial. Tras incorporar Medicina Veterinaria e Ingeniería Biomédica en el ciclo 2026-I, la universidad tiene previsto añadir Ingeniería en Inteligencia Artificial e Ingeniería Civil en Ciberseguridad para el 2027-I, con lo que su portafolio presencial llegará a 23 programas .

Paralelamente, la ejecutiva destacó que Derecho y Psicología figuran entre las carreras con mayor demanda, principalmente por parte de personas que buscan retomar estudios inconclusos o complementar una formación técnica previa.

“La educación online tiene la ventaja de llegar a lugares donde las personas no tienen acceso a una universidad. Facilita la educación de quienes trabajan o de aquellos que, por algún motivo, no pueden salir mucho de casa porque tienen niños pequeños o están cuidando adultos mayores”, comentó.

Esta modalidad también viene ampliando su alcance fuera de la capital. Según cifras de la institución, en el ciclo 2026-I, el 56% de los ingresantes a la universidad en línea provino de fuera de Lima Metropolitana y Callao: un 7% correspondió a Lima provincias y otro 49% a las demás regiones del país .

Entre estas últimas, Arequipa figura como una de las regiones con presencia de estudiantes, lo que motivó a la universidad a inaugurar recientemente un módulo de atención en dicha ciudad.

La oferta de posgrado pasó de 11 a 19 maestrías y de 48 a 53 segundas especialidades entre 2025 y 2026. La institución también cuenta con un doctorado en Educación y 22 programas de educación ejecutiva. Foto: Norbert Wiener

¿Nuevas especialidades en postgrado?

El crecimiento de la Universidad Norbert Wiener también alcanza al segmento de posgrado: mientras que en 2025 su oferta estaba concentrada en dos líneas académicas, con 11 maestrías y 48 segundas especialidades, este año pasó a contar con cuatro líneas, tras incorporar programas de doctorado y educación ejecutiva.

Así, su portafolio comprende actualmente 19 maestrías, 53 segundas especialidades, un doctorado en Educación y 22 programas de Educación Ejecutiva (EDEX), estos últimos con más de 250 ejecutivos matriculados.

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“Las personas están requiriendo una educación especializada. En el caso de las segundas especialidades, sobre todo en el mundo de la salud y la salud pública, existe un reconocimiento que también se ve reflejado en los sueldos.”, explicó.

Actualmente, las segundas especialidades abarcan áreas como nutrición, psicología, laboratorio, farmacia, obstetricia, terapia física y odontología. En tanto, las maestrías comprenden disciplinas vinculadas a ciencias de la salud, negocios, gestión pública, educación y criminalística, entre otras.

Uno de los programas que ha superado las expectativas de la institución es el doctorado en Educación con doble titulación con la Universidad de Salamanca .

“Inicialmente, nuestra apuesta era tener un grupo, pero ahora ya tenemos tres y la demanda sigue creciendo”, destacó la vocera. De cara al mediano plazo, la universidad también trabaja en el desarrollo de un doctorado en Inteligencia Artificial con doble titulación con la Universidad de Salamanca, iniciativa que todavía se encuentra en proceso .