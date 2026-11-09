La nueva sede de la Universidad Norbert Wiener en Independencia demandó una inversión de S/ 130 millones. Foto: Norbert Wiener
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Karen Guardia Quispe
Karen Guardia Quispe

A dos meses de concluir el 2026, la Universidad Norbert Wiener, parte del Grupo Educativo Wiener–Carrión, se encamina a cerrar el año con un balance positivo, impulsada por tasas de crecimiento de dos dígitos en número de estudiantes. Uno de los factores que ha contribuido a este desempeño es la puesta en marcha de su nueva sede educativa en Lima Norte, que abrió sus puertas en julio. De cara al mediano plazo, ¿cuáles son los principales planes de crecimiento de la universidad? ¿Está prevista la apertura de nuevas sedes educativas?

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