- ¿Cuál fue el principal reto para equilibrar su rol de madre y su posición ejecutiva?

Uno de los mayores retos ha sido ingeniármelas para ser una madre presente y una profesional competente. Siempre es un desafío gestionar el tiempo y al mismo tiempo cubrir todos los pendientes.

Moverme entre mis dos realidades, de madre y líder de una organización educativa, manteniendo el equilibrio, ha sido un proceso de crecimiento constante. Sin embargo, el reto más profundo ha sido aprender a permitirme ir paso a paso, por etapas, a asumir que no todo puede ocurrir al mismo tiempo, y que el éxito también se construye con pausas, ajustes y nuevas prioridades.

- ¿Tuvo una fórmula para cumplir con las demandas familiares y profesionales?

No hay fórmula perfecta: ha sido un ejercicio constante de priorización, flexibilidad y aprendizajes. Aprendí que no se trata de hacerlo todo, sino de hacer lo importante en el momento correcto, con presencia y enfoque. Planificando con intención, delegando y confiando, pero a la vez poniendo límites saludables.

- ¿Convertirse en madre hizo que su crecimiento profesional se dé en un ritmo menos acelerado?

La maternidad cambió mis prioridades y mi disponibilidad, y eso naturalmente impactó el ritmo con el que tomé ciertas decisiones o asumí nuevos desafíos. Ahora, viendo para atrás, reconozco que avancé con mayor conciencia, propósito y solidez.

Hubo etapas en las que tuve que frenar o ajustar el ritmo, no por falta de ambición, sino por convicción, porque entendí que el éxito profesional no tiene que seguir una línea recta ni responder a expectativas externas. Llegué con más herramientas y, sobre todo, con una voz más clara sobre el tipo de líder que quería ser.

- ¿Diría que ha empleado habilidades de la maternidad como líder dentro de la empresa?

Absolutamente. La maternidad me transformó profundamente, y muchas de las habilidades que desarrollé como madre han potenciado mi liderazgo. Aprendí a escuchar con más empatía, a tener paciencia en los procesos, a comunicar con claridad y firmeza, y a tomar decisiones difíciles desde el cuidado, no desde el control.

También fortalecí mi capacidad de organización y priorización. Como madre, aprendes rápidamente que no todo puede hacerse al mismo tiempo, y eso me ayudó a gestionar mejor los equipos, los tiempos y los recursos dentro de la empresa.

Madres y ejecutiva. Foto: Difusión

- ¿Cambió también la forma de ver a la empresa?

Mi experiencia como madre influyó directamente en cómo veo la cultura organizacional. Promuevo entornos más humanos, donde se reconozca que las personas tienen vida fuera del trabajo, que pueden atravesar momentos personales importantes, y que eso no disminuye su compromiso ni su valor profesional. Creo en liderar con empatía, pero también con visión estratégica, y la maternidad me enseñó a equilibrar ambas cosas.

- ¿Qué acciones promueve para apoyar a otras madres dentro de la organización?

Como mujer y líder, soy muy consciente de los desafíos que implica equilibrar la vida laboral y familiar. Por eso, desde mi rol promuevo acciones concretas para que las madres en la organización se sientan acompañadas, respetadas y empoderadas.

Por una parte, impulsamos esquemas de trabajo flexibles como horarios escalonados, trabajo remoto o jornadas reducidas cuando es necesario para que las madres puedan atender sus responsabilidades sin sacrificar su desarrollo profesional.

Por otra parte, para aquellas mamás que se encuentran próximas a retornar luego de su licencia de embarazo, nos aseguramos de que el regreso al trabajo después de una licencia de maternidad sea gradual y acompañado.

Finalmente, fomentamos un ambiente donde las madres no tengan que “demostrar” más por serlo. Ser madre no es una debilidad: es parte de su identidad, y merece respeto y comprensión, no penalización.

- ¿Qué consejo compartiría con las mujeres que aspiran a ser madres y líderes empresariales?

Les diría, con total convicción, que sí se puede ser ambas: madre y líder, y mi consejo es que se permitan construir su propia versión del éxito, sin sentirse obligadas a replicar modelos tradicionales. No todas las líderes son iguales, y no todas las maternidades lo son. Encuentren su estilo, escuchen su intuición y no teman a romper moldes.

- ¿Cómo impulsa la mentoría y el desarrollo de talento femenino en su empresa?

Hace poco tiempo nos ubicamos como la universidad número uno en contar con docentes mujeres a tiempo completo y segundo lugar en mujeres en puestos de gobierno corporativo. Esto se debe a que, desde mi posición como presidente ejecutiva, considero prioritario fomentar el liderazgo femenino y el desarrollo de talento basado en la meritocracia.

Para ello, en la Universidad Norbert Wiener venimos haciéndolo desde el principio de mi gestión, a través de la implementación de varias estrategias: en principio, la identificación proactiva de talento, a través de mecanismos para detectarlo y generar planes de carrera que promuevan su proyección hacia roles estratégicos. Luego, una cultura organizacional que valore a todos, sin sesgos y con procesos de selección, promoción y desarrollo que toman decisiones basadas en datos en un marco de buenas prácticas.

- ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades que ve para las mujeres en puestos de liderazgo en el sector de Educación?

Considero que todos los grupos humanos afrontan retos específicos. Definitivamente queda mucho camino por recorrer; sin embargo, el sector Educación cuenta con mayor proporción de mujeres, lo que crea un terreno fértil para impulsar el liderazgo femenino desde dentro.

Además, viene creciendo la visibilidad de mujeres líderes en educación (profesoras, rectoras, investigadoras), lo que inspira y abre camino para muchas otras mujeres. Y finalmente, el auge de nuevas formas de educación (virtual, híbrida, STEAM) permite a mujeres con perfiles diversos acceder a roles de liderazgo desde distintos puntos de entrada.

Desarrollo del mercado y planes de Norbert Wiener

En el 2024 cerraron con 22,162 alumnos. El crecimiento en facturación respecto al año previo fue de 21.45%.Este año, el ticket promedio está en 1,117 soles. La inversión en laboratorios e infraestructura en el 2024 fue de S/ 8 millones, mientras que para este 2025 será de S/ 14 millones.

- ¿Cómo ve la situación actual del mercado? ¿Cuáles son las expectativas del sector?

El sector de educación superior, en el que nos encontramos, ha cobrado un dinamismo importante pospandemia con la incorporación de la educación en línea o virtual. Hoy, las universidades e institutos vienen impulsando sus niveles de exigencia en calidad académica y gestión empresarial para ampliar la cobertura de su atención a diversos sectores geográficos del país, y esto lleva obviamente a que la competitividad entre las instituciones del sector se encuentre actualmente en su punto más alto.

El impacto más importante en esta dinámica es que la calidad académica y de gestión empresarial se ha beneficiado, y esto tiene su rédito para la educación del País, que tanto lo necesita. Recordemos que hay una enorme brecha en la cobertura pública al respecto, y el sector privado juega un rol importante en esto. La matrícula en las universidades se concentra principalmente en universidades privadas que registran un 76%, frente al 24% en las públicas; y en los institutos es similar.

- ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento de Norbert Wiener?

Tanto la Universidad Norbert Wiener como el Instituto Carrión tienen expectativas importantes de crecimiento para este año.

- ¿Cuáles son los planes a corto plazo?

Este año abriremos sedes en varios distritos de Lima para el Instituto Carrión, y una sede descentralizada de la Universidad Norbert Wiener, además del lanzamiento de la Universidad Wiener Online. Queremos estar más cerca de la juventud y brindarle acceso a una educación de calidad.

- ¿Cuáles son las principales tendencias de consumo que están observando?

En educación y accesibilidad, una tendencia creciente de consumo que observamos es la preferencia por la educación en línea, que responde a la necesidad de ampliar el acceso a la educación superior, especialmente para personas que viven en zonas remotas o que requieren flexibilidad por motivos laborales. Nuestra estrategia prioriza plataformas digitales para llegar a más estudiantes sin depender exclusivamente de la infraestructura física.

Percibimos una demanda importante por carreras y programas que respondan a las necesidades reales del mercado laboral. Los estudiantes y sus familias valoran la empleabilidad y la actualización constante de los programas académicos, por lo que mantenemos alianzas con empresas y contamos con consejos consultivos. Finalmente, fomentamos el uso intensivo de la tecnología y la inteligencia artificial. Nuestros estudiantes esperan que la Universidad utilice herramientas tecnológicas avanzadas, tanto para la gestión académica como para la enseñanza. La integración de inteligencia artificial y el análisis de datos permiten mejorar la experiencia del estudiante y la toma de decisiones institucionales.

Universidad Norbert Wiener. (Foto GEC Archivo)

- ¿Qué estrategias están adoptando para diferenciarse de otras marcas?

La Universidad prioriza la mejora continua de la calidad de sus servicios educativos, lo que se refleja en la obtención y mantenimiento del licenciamiento universitario. En febrero de 2023, la Universidad Norbert Wiener firmó una alianza sin precedentes con Arizona State University, número 1 en Innovación en EE.UU. por 10 años consecutivos, por encima del MIT y Stanford. Esta afiliación potenció la propuesta de valor de todas las carreras, generando una diferenciación relevante basada en calidad académica y la innovación, que permite ofrecer una educación de clase mundial desde el Perú.

- ¿Qué iniciativas están implementando para mejorar el posicionamiento de la marca y captar nuevos clientes?

Impulsamos diversas iniciativas, entre las que destacan las alianzas internacionales estratégicas como la de Arizona State University, número 1 en innovación en Estados Unidos, que nos permite incorporar sus contenidos a nuestra malla curricular, potenciando así la formación y el perfil de nuestros estudiantes.

Igualmente, comprometidos con la innovación en la oferta académica, acabamos de lanzar tres nuevas carreras (Arquitectura, Ingeniería Civil y Comunicación en medios digitales) con un enfoque internacional y práctico. Ofrecemos, además, programas de emprendimiento y competencias globales que promueven la participación de estudiantes en concursos internacionales de innovación y emprendimiento, como la ASU Global Competition.

También tenemos certificaciones y formación bilingüe integrada en la malla, lo que potencia la empleabilidad y el perfil global de los estudiantes. Finalmente, el lanzamiento de la modalidad 100% virtual nos permitirá ampliar el acceso a la educación superior, y captar estudiantes de diversos puntos del país.

Estas iniciativas forman parte de una estrategia integral que combina calidad académica, innovación, internacionalización y comunicación efectiva para consolidar el posicionamiento de la Universidad Norbert Wiener y captar nuevos clientes en 2025.

- ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la universidad?

El principal reto que enfrenta cualquier universidad es la alta competencia. Sin embargo, hay oportunidades para ampliar el alcance hacia nuevos públicos, especialmente en provincias, con potencial de demanda no atendida. Además, el aumento en los costos operativos exige una inversión constante en tecnología, desarrollo académico e investigación científica.

La integración de plataformas digitales y metodologías híbridas requiere inversión constante y capacitación para mantener la competitividad y responder a las expectativas de los estudiantes.

- ¿Qué papel juega la innovación en el desarrollo de nuevos productos dentro de su empresa?

Para nosotros, tanto crecer con zonas en diversas zonas geográficas como brindar accesibilidad vía online, es importante. Sin embargo, consideramos que la innovación en producto es vital para el crecimiento de la organización.

Actualmente, trabajamos en la actualización e incorporación de las nuevas tendencias a los programas ofertados, como por ejemplo la inteligencia artificial, pero también realizamos estudios de mercado que nos permiten incorporar nuevas áreas del conocimiento que tengan demanda en las actuales necesidades de las empresas. Hemos incorporado en el ADN de las instituciones que dirijo el concepto de innovación desde la actualización de los productos académicos hasta los procesos en gestión empresarial.