Compañía Universal Textil informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que, conforme al encargo de liquidación, suscribió esta tarde una escritura pública mediante la cual transfirió a favor de Sociedad Saco Oliveros un terreno de 10,000 metros cuadrados (m2), en Cercado de Lima. Esta empresa, en su momento, fue una de las firmas más emblemáticas y tradicionales de la industria textil en el Perú, destacando su marca de uniformes Polystel.

La compañía, que se encuentra en liquidación desde noviembre de 2020, precisó que los fondos provenientes de la venta del terreno serán utilizados para el pago de las provisiones que resulten con resultado negativo, así como para una posible distribución de dividendos, en caso corresponda, o la devolución de aportes de accionistas.

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De acuerdo con la comunicación remitida a la SMV, estos recursos serán destinados a cumplir con las obligaciones del proceso de liquidación aprobado.

El terreno vendido formaba parte del histórico predio industrial de Universal Textil, de aproximadamente 49,860 m², en el Cercado de Lima. Foto: Universal Textil

El histórico predio industrial

El terreno vendido forma parte del área que históricamente ocupó Compañía Universal Textil en el Cercado de Lima. El predio con frente a la avenida Belisario Sosa Peláez integraba un terreno industrial de aproximadamente 49,860 m2, que también tenía frentes hacia las avenidas República de Venezuela y La Alborada.

En este espacio funcionaron la planta o fábrica textil y las oficinas administrativas de Universal Textil, vinculadas a su operación de fabricación de tejidos y telas.

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En el 2020, la junta de accionistas de Compañía Universal Textil aprobó la disolución de la empresa y el inicio del proceso de liquidación.