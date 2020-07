Por Tae Kim

El acuerdo de Uber Technologies Inc. para adquirir Postmates Inc. no se trata solo de la necesidad de consolidación en la industria de despacho de comida. La compañía también tiene puestos sus ojos en un premio mayor: captar participación de Amazon.com Inc. y Walmart Inc. en el mercado comercial local.

El lunes, y tras información revelada la semana pasada sobre un acuerdo, Uber anunció que compraría Postmates por US$ 2,650 millones en una transacción de acciones. Una combinación de Uber Eats y Postmates llevaría a la compañía al segundo lugar en el mercado de despacho de comidas de Estados Unidos, con una participación total de cerca de 30%, lo que se compara con 45% de DoorDash, según los últimos datos de Second Measure.

Antes escribí sobre la manera en que Uber debería adquirir Postmates, aunque la opción no era tan ideal como su fusión fallida con Grubhub, ya que de todas maneras provocaría cambios para la compañía al racionalizar el entorno de la industria, excesivamente promocional, y generar importantes sinergias de costo. Y, de hecho, Uber confirmó el lunes que la fusión resultaría en más de US$ 200 millones de ahorros anualizados después del primer año, principalmente a través de recortes en los gastos de marketing y administrativos. Las acciones de Uber subieron 6% tras las noticias de adquisición.

Pero tan importante como la fusión es crear un actor más grande con la posibilidad de mejorar la rentabilidad y aumentar la envergadura, también abre la puerta a una oportunidad aún más importante a largo plazo para competir con grandes minoristas en todas las categorías en el comercio local, dijo el director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, a los inversionistas en una teleconferencia realizada el lunes. Se refirió explícitamente a Amazon y Walmart.

Uber Eats ha incursionado en despachos no alimentarios. A principios de este año, la compañía expandió asociaciones con supermercados y tiendas locales en una pequeña cantidad de mercados para despachar comestibles y ciertos artículos esenciales. Pero la fusión ayudará a acelerar esos esfuerzos debido a la plataforma de tecnología avanzada de Postmates, que ofrece mejores capacidades para agrupar pedidos y aumentar la eficiencia. “La visión para nosotros es convertirnos en un servicio diario”, dijo. Postmates es un “gran paso en esa visión” de entregar a los consumidores lo que sea que necesiten en un par de horas.

El sitio web de Postmates arroja más pistas sobre ese futuro. La startup ya ofrece alimentos, alcohol y artículos de farmacias en algunos mercados, por lo que para la compañía conjunta, los supermercados pueden ser el mejor enfoque para comenzar. Pero la plataforma de Postmates también se puede usar para otros productos minoristas, como artículos para el hogar. Los inversionistas deben tomar nota de eso, especialmente dado el claro mensaje de la gerencia de Uber de que el acuerdo tiene repercusiones mucho más profundas que solo el despacho de comidas. Dado que la pandemia está impulsando estructuralmente las tendencias hacia todo lo digital, el acuerdo puede pagar mayores dividendos para Uber y hacer de Postmates un premio menor.