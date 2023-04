Los 17 accionistas, que poseen más de US$ 1,500 millones en acciones de Tesla, argumentan que Musk está distraído por sus compromisos con otras empresas y que debe ser controlado, según una carta abierta que enviaron el viernes a la presidenta, Robyn Denholm , y al director, Ira Ehrenpreis . Solicitan que la junta elabore un plan para hacerlo y buscan destituir a los directores demasiado vinculados al director ejecutivo.

“Existe una frustración colectiva”, dijo Iván Frishberg , director de sostenibilidad de Amalgamated Bank, un banco propiedad de un sindicato que posee 722,070 acciones de Tesla en sus diversos fondos. “Durante el último año, quedó bastante claro que Tesla sufre un problema de gobernanza”.

Tesla no respondió a una solicitud de comentarios sobre la carta.

Si bien las quejas de gobernanza no son algo nuevo para Tesla, no hacen más que sumarse a la lista de desafíos a los que se enfrenta el fabricante de vehículos eléctricos.

A principios de esta semana, la empresa reportó resultados mediocres del primer trimestre después de que los agresivos recortes de precios que emprendió para defenderse de sus competidores exprimieran los beneficios. Musk dijo que planea reducir aún más los precios, incluso si eso perjudica los márgenes, lo que provocó que las acciones cayeran más del 10% el jueves.

Amalgamated Bank, los fondos de pensiones de la ciudad de Nueva York y otros signatarios de la carta quieren que Musk se concentre para ser capaz de navegar el mercado de vehículos eléctricos cada vez más competitivo y el escrutinio regulatorio. La empresa se enfrenta a investigaciones por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras y el Departamento de Vehículos Motorizados de California por su sistema de piloto automático.

Mientras las acciones de Tesla se desplomaban el jueves, el multimillonario miraba cómo un cohete de otra empresa que fundó y dirige —SpaceX– explotaba sobre Boca Chica, Texas, poco después del despegue.

El fabricante de automóviles con sede en Austin, Texas, ahora vale la mitad de su capitalización de mercado de US$ 1.2 billones del 4 de abril de 2022, cuando Musk reveló por primera vez su participación en Twitter Inc., señalaron los inversionistas. Finalmente adquirió la empresa de redes sociales y la dirige desde octubre.

“No tiene precedentes ser CEO y dirigir otras dos compañías al mismo tiempo”, dijo Courtney Wicks , directora ejecutiva de Investor Advocates for Social Justice, que representa a varios inversionistas religiosos. “No me puedo imaginar ninguna otra junta que le permita a un CEO tener tantas actividades comerciales externas”.

A principios de este año, otro inversionista de Tesla, que no está asociado con la carta, presentó una resolución pidiendo a la compañía que creara un plan para abordar su dependencia de Musk.

El consejo de Tesla recomendó a los accionistas que voten en contra de la propuesta en la reunión anual de la compañía del 16 de mayo. Si bien ese tipo de resoluciones enfrentan un camino difícil hacia el éxito, el pobre desempeño reciente de las acciones del fabricante de automóviles puede irritar a inversionistas que de otro modo se pondrían del lado de la compañía.

Algunos de los accionistas que firmaron la carta han presentado resoluciones a la junta anual de la empresa en el pasado. El poder de este año contiene solo una resolución, por debajo de las ocho de 2022, en gran parte porque la noticia de que Tesla iba a reprogramar la reunión quedó oculta en una presentación regulatoria.

La carta continúa con una lista de una serie de otras cuestiones que los inversores argumentan que ponen a la compañía en riesgo. Entre ellos: el litigio de la empresa con el estado de California sobre el trato a los empleados negros en la fábrica de Tesla en Fremont, el uso del arbitraje obligatorio y el despido de empleados que participaron en un esfuerzo de organización sindical en Buffalo, Nueva York.

