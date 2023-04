El francés detrás de LVMH vio crecer su fortuna el jueves en US$ 12,000 millones a cerca de US$ 210,000 millones, un récord y su segundo aumento más grande en un solo día, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. Musk tiene un patrimonio de US$ 180,000 millones después de ganar US$ 3,800 millones.

El aumento en el patrimonio neto de Arnault, de 74 años, se produjo después de que los inversionistas celebraran las ventas trimestrales publicadas por el productor de bolsos de Louis Vuitton, la champaña Moet & Chandon y los vestidos Christian Dior.

El jueves, las acciones de LVMH subieron un 5.7% a un récord en las operaciones de París, impulsándolas a estar entre las 10 principales empresas del mundo con una capitalización de mercado de € 444,000 millones (US$ 491,000 millones). La acción continuó su marcha ascendente el viernes, subiendo un 0.7% al mediodía después de que su rival Hermès International también publicara fuertes ventas.

Bernard Arnault en su mejor momento | La ganancia del jueves fue la segunda más grande del multimillonario francés

El relativamente discreto Arnault, cuya familia posee el 48% del capital social de LVMH, se unió a Musk y Jeff Bezos de Amazon.com Inc. a principios de este mes como las únicas personas cuya riqueza ha superado los US$ 200,000 millones. Es la primera persona fuera de Estados Unidos en lograr la hazaña.

El desempeño de LVMH fue impulsado por los compradores chinos que derrocharon en productos costosos después de salir de los estrictos confinamientos impuestos por la pandemia. La empresa registró un crecimiento en todas las regiones, incluso con “un poco de desaceleración” en Estados Unidos.

Mientras que Arnault se enriquece vendiendo ropa y joyas de diseñador, la riqueza de Musk se ha reducido desde que alcanzó un máximo de US$ 340,000 millones.

Por su parte, Tesla, el fabricante de autos eléctricos que él cofundó, está reduciendo los precios en toda su línea de Estados Unidos en un intento por impulsar la demanda. El fabricante también está bajando los precios de los nuevos Model 3 y Model Y en Singapur.

Twitter, la otra empresa que dirige Musk junto con SpaceX , podría tener un flujo de caja positivo tan pronto como este trimestre, dijo el multimillonario esta semana en una entrevista. La plataforma de redes sociales cargó con miles de millones de dólares de deuda luego de su adquisición.