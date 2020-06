Empresas







Trato de Uber y Grubhub pende de acuerdo de pago por ruptura Las acciones de Grubhub cayeron 4,6% y cerraron el jueves en Nueva York en US$ 52.83, lo que le da a la compañía un valor de mercado de aproximadamente US$ 4,900 millones. Uber cayó 2.1% y cerró a US$ 34.15, dándole un valor de mercado de aproximadamente US$ 59,000 millones.