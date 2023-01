Hugo Alegre, gerente general de RTM, explica que el Perú se encuentra en un nivel de “medio a bajo” en términos de desarrollo de la transformación digital de sus empresas.

La falta de avance en las empresas responde a varios factores, según la encuesta realizada a un total de 404 compañías del país. El más importante de ellos sería la falta de personas capaces de ejecutar dicha transformación, factor que afecta al 46% de las encuestadas.

Otros aspectos que juega en contra de la transformación digital son la falta de presupuesto (43%), falta de estrategia de transformación digital (41%) y una resistencia al cambio (39%).

Cambio cultural

Gonzalo Camargo, CEO del Banco de Crédito e Inversiones (BCI) Perú y exgerente de desarrollo de banca digital en BBVA, indicó a Gestión que uno de los aspectos más difíciles para implementar el cambio digital es superar la forma de pensar actual.

“Implementar una transformación digital implica un cambio cultural porque les pide a los gerentes cambiar el rol que actualmente tienen, donde decidían qué hacer y lo ejecutan”, señala Camargo.

Agregó que la transformación digital trae consigo un modelo en el que los equipos que la lideran tienen un papel más empoderado, y eso genera algo de resistencia.

Alberto Huapaya, gerente de innovación de Southern Peaks Mining, respondió a este diario en la misma línea.

“El mayor reto que enfrentamos es que la transformación digital cambia un número de procesos y se trata realmente de un cambio cultural. Hay gente acostumbrada a hacer su trabajo de una forma y con los cambios introducidos ahora se está automatizando o se está volviendo digital. Hay resistencia lógica y lo que se necesita es el apoyo de la alta dirección para que pueda ser mejor recibida”, indica Huapaya.

Factor diferenciador

El factor que diferencia a las empresas que les va bien en la transformación digital de aquellos que no han avanzado de manera importante en este tema es la existencia de una estrategia.

De acuerdo con Hugo Alegre, el 58% de empresas que indicaron no estar felices con su avance declararon no contar con una estrategia. En contraparte, solo un 12% de los que estaban altamente satisfechos con sus avances no tenía dicha estrategia.

“A las empresas que les va bien suelen contar con un plan de cambio de transformación digital”, agrega al respecto.

Por su parte, Eduardo Daly, director ejecutivo de Oregon Foods y antes CEO de Ripley Perú, señaló a Gestión que para poder lograr una transformación digital sostenible en el sector retail se necesita que la misma esté orientada en el cliente.

“La transformación digital es una cultura basada en las personas, el cliente debe ser el centro de todo. Cada decisión por tomar debe dar una solución al cliente y generar valor”, señala Daly.

Añade que “el consumidor ya se ha adaptado al cambio de tecnologías y ya cambió sus hábitos de consumo. Si las empresas no se adaptan a este hábito es muy probable que se queden atrás”.

Camargo está alineado con la misma idea e indica que “el objetivo más importante (de la transformación digital) es generar extraordinarias experiencias usuarias a los clientes. Si las empresas no lo generan están condenadas a fracasar”.

Beneficios

Camargo, Daly y Huapaya estuvieron de acuerdo en que la transformación digital era vital para poder mejorar la eficiencia de la empresa.

Adicionalmente, Huapaya indica que el uso de nuevas tecnologías “facilita la vida de operadores y ayuda a tener procesos mejor controlados y a menor costo”.

Por su parte, Camargo señala que uno de los puntos más importantes de la transformación digital es como genera mayor rentabilidad, al eliminar la necesidad de servidores grandes que las empresas antes utilizaban para almacenar datos, algo que ahora ha sido reemplazado por el uso de la “nube”.

Rol de la alta dirección

Alegre señala que el factor más importante para que una empresa sea exitosa en temas de transformación digital sería contar con una alta dirección que conozca del tema de transformación digital.

“Vemos que el 85% de las empresas que señalan que están satisfechos con su desarrollo en el campo de la transformación digital también indican tener buen liderazgo de parte de la alta dirección”, explica Alegre, quien agrega que, por el contrario, en las empresas que no se ha visto un buen avance es en las que la alta dirección no ha tomado cartas suficientes en el asunto.

Al respecto, Camargo comenta que “es muy importante que los dueños, los miembros del directorio y los líderes de la empresa estén convencidos de hacer esta transformación. Tienen que estar convencidos en que tienen que cambiar su estilo de liderazgo y de su forma de pensar o no prosperará”.

“Esto se soluciona con cursos y con seminarios de formación digital, así como viendo que es lo que hacen los mejores en el rubro. Las empresas le están poniendo ganas, pero no con la fuerza que creo que se debería tener. Actualmente vamos a un ritmo muy lento de avance”, agrega Alegre.

Daly también indica que “si la alta dirección no cree en el cambio, no puede ser exitoso”.

PUNTOS CLAVES:

Tecnologías de transformación digital. Se está usando, sobre todo, redes sociales con clientes y/o comunidades, mobile, redes sociales para uso interno, data analytics, cloud computing, big data, chatbots, entre otros.

Satisfacción. Solo el 13% se siente altamente satisfecho con su avance y logros de la transformación digital, 56% medianamente satisfecho y 31% insatisfecho.

Importancia. Encuestados consideraron que la transformación digital permite generar valor hacia el cliente, optimizar procesos y reducir costos, etcétera.