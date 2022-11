En principio, los miembros de los Directorios de las empresas señalan que tienen siempre en agenda el tema de la transformación digital, sin embargo se observa que la temática de una buena parte de éstos, se centran en temas de corto plazo, lo que es particularmente un error.

Según un estudio de Apoyo Consultoría, los Directorios se han enfocado básicamente en algunos temas, entre ellos, la eficiencia de costos, y qué duda cabe que la transformación digital empresarial está íntimamente ligada con la eficiencia. Según el estudio, el 80% de los directores manifiestan que la transformación digital es una necesidad, pero el “detalle” a resaltar está que solamente el 6% del tiempo en el “Board”, está dedicado a la transformación digital versus un 76% del tiempo dedicado al seguimiento que se le hace a la operación (Indicadores financieros, resultados del período, gestión operativa, entre otros).

Las estadísticas reflejan que, si bien las empresas consideran este tema como importante, lo expresan a nivel teórico, pero no concretan en lo práctico. No queda claro el rol estratégico de la transformación digital del Directorio. No hay mayor estrategia que llevar eficiencia de la mano con la tecnología y la cultura de la organización. Esto último es fundamental.

Los Directorios tienen, como parte de sus responsabilidades, que enfocarse en los objetivos del negocio en el mediano y largo plazo; así como la responsabilidad de detectar nuevas oportunidades e iniciativas digitales (mayor razón en tiempos Post Pandémicos), y promover su discusión, a fin de generar valor para la organización.

¿Cómo ejecutar un plan de acción de transformación digital? Lo primero, es evangelizar dentro del Directorio las ventajas y bondades actuales de la tecnología, y de esta manera, lograr un mejor entendimiento acerca de la importancia de la transformación digital empresarial. El éxito de la transformación digital de una empresa debe partir por el alineamiento desde el Directorio.

Como segundo punto, es necesario identificar los desafíos y problemas para un mejor aprovechamiento de la tecnología. Como un tercer punto es importante implementar comités de tecnología. Si no se logra formar un comité al menos conformar grupos que se dediquen al buen uso de las nuevas herramientas digitales, todo depende del tamaño de la empresa, si son reguladas o no, sin cotizan en Bolsa, sin son empresas familiares o no lo son.

Ahora, toda cambia radicalmente cuando hablamos de las micro y pequeñas empresas porque ahí no existen Directorios, pero deberían existir al menos consejerías, a fin de que más adelante éstas se transformen en un Directorio que luego trabaje con grupos dedicados a la transformación digital.

Como cuarto punto es que, el plan de acción se coordine con la gerencia / gerencias, el proceso de llevar a cabo estos proyectos de valor tecnológico, ya que finalmente este proyecto podría resultar ser un eje cambiante del modelo de negocio.

Por último, y no menos importante, es la designación de directores digitales o consultorías externas con expertos, acá me refiero a la mediana y gran empresa. Es importante tener siempre un experto digital, llámase director, consejero o consultor. Se tiene que pensar seriamente en la designación de directores con perfiles digitales. Teniendo en cuenta que 2/3 de los Directorios están conformados por perfiles financieros, abogados y gerencia. Asimismo, solo 2% son menores de 35 años y solo 3% de los directores están vinculados a temas tecnológicos.

Finalmente, es imperativo apostar por la diversificación del directorio, por ejemplo debe haber mayor liderazgo femenino, mayor participación de menores de 40 años, que justamente traigan ese bagaje y interpretación de la tecnología, que tengan perfiles digitales. Es vital que el directorio se diversifique y se recomponga.