Vitol Group duplicó la compensación promedio de su personal el año pasado, en el que registró una ganancia récord de US$ 15,100 millones gracias a las fuertes oscilaciones de los mercados energéticos provocadas por la invasión rusa a Ucrania.

La empresa pagó un promedio de poco más de US$ 785,000 a cada uno sus 3,311 empleados en concepto de salarios y bonificaciones, frente al promedio del año anterior de US$ 394,000, según las cuentas anuales auditadas de la empresa a las que Bloomberg News tuvo acceso.

El monto es antes de contabilizar los repartos a los accionistas de los aproximadamente 450 altos ejecutivos y operadores que también son propietarios de la empresa, y que recibieron US$ 2,500 millones en 2022 y US$ 2,500 millones en el primer semestre de 2023, según las cuentas.

Las cifras ponen de relieve las enormes ganancias inesperadas de las que se han beneficiado los operadores de materias primas como Vitol a raíz de la volatilidad provocada por la invasión de Ucrania, y cómo, en un sector en el que muchos de los principales actores siguen siendo de propiedad privada, los beneficios han recaído en un reducido número de personas.

El año pasado, Vitol, Cargill Inc., Glencore Plc y Trafigura Group, las principales comercializadoras de materias primas, obtuvieron una ganancia neta conjunta de casi US$ 50,000 millones, cinco veces el promedio de la década anterior. Entre ellos, solo Glencore cotiza en bolsa.

La ganancia neta de Vitol de US$ 15,100 millones en 2022 representó un aumento del 258% con respecto al año anterior, un récord en sí mismo, y más de lo que había obtenido la mayor comercializadora de petróleo en los seis años anteriores juntos.

Beneficio inesperado para Vitol.

La compensación promedio por empleado de US$ 785,000 se compara favorablemente a la de los principales bancos de inversión de Wall Street: es más del doble que la de Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley, cuya compensación promedio por empleado el año pasado fue de alrededor de US$ 312,000 y US$ 280,000, respectivamente.

Vitol, conocida en el sector del comercio de materias primas por su gestión financiera relativamente conservadora, destinó el año pasado la mayor parte de sus ganancias a reforzar su balance. Redujo los préstamos y empréstitos en más de la mitad, hasta US$ 6,000 millones, y casi duplicó sus recursos propios a US$ 25,800 millones.

Un portavoz de Vitol declinó hacer comentarios.