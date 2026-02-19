El inicio de la Fase 2 en Curibaya refleja la continuidad de inversiones en exploración minera, un componente clave para asegurar futuros proyectos y sostener la producción minera del país en el largo plazo. (Foto: Tier One Silver)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La minera canadiense , en el sur del Perú. El programa marca la reactivación de actividades de exploración en la zona y representa una nueva inversión extranjera en el sector minero peruano, clave para sostener el pipeline de futuros proyectos en el país.

Las operaciones se realizan a través de su subsidiaria local, Magma Minerals S.A.C., y cuentan con la participación de San Jose Drilling, un contratista peruano especializado. La contratación de servicios nacionales refleja el impacto económico directo de la exploración minera en el empleo y en la cadena de proveedores locales.

El programa de la Fase 2 contempla aproximadamente 1.150 metros de perforación diamantina distribuidos en siete barrenos desde cuatro plataformas. , una zona del sistema que no había sido perforada anteriormente y que se ubica a mayor nivel topográfico que las áreas evaluadas en la primera campaña.

Los resultados previos de muestreo superficial y perforación muestran leyes elevadas de plata y oro, lo que posiciona a Curibaya como un proyecto con potencial geológico significativo si se confirma la continuidad del mineral. (Foto: Tier One Silver)
Exploración minera en Tacna: Tier One Silver prepara nueva fase de perforación en Curibaya

Evaluar mineralización de alta ley en Curibaya

El objetivo principal de esta etapa es evaluar la continuidad vertical de la mineralización de alta ley Los resultados previos han mostrado valores significativos, con intervalos que superan los cientos de gramos por tonelada de plata e incluso picos de varios miles de gramos por tonelada, lo que sugiere un potencial geológico relevante.

Además del corredor Cambaya 1, la empresa planea retomar trabajos en el corredor Sambalay, donde la perforación de la Fase 1 ya había interceptado mineralización de alta ley. Esta estrategia busca mejorar la comprensión del tamaño, la geometría y la zonificación del sistema mineralizado dentro de un área que abarca aproximadamente 20 kilómetros cuadrados.

El proyecto cuenta con un permiso de perforación vigente hasta octubre de 2026, que autoriza hasta 200 barrenos desde 22 plataformas. Este marco regulatorio permite a la compañía ampliar sus campañas en función de los resultados obtenidos y de la disponibilidad de financiamiento, lo que podría traducirse en una mayor actividad exploratoria en los próximos años.

El permiso vigente hasta octubre de 2026 permite hasta 200 perforaciones, lo que abre la posibilidad de campañas más extensas si los resultados son positivos y la empresa obtiene financiamiento adicional. (Foto referencial: Andina)
Tier One amplía el área objetivo de Cambaya en Tacna y delimita próximos pasos

Próximos pasos

En paralelo a la perforación, Tier One Silver realizará nuevos muestreos de canales en los corredores Cambaya 1 y Cambaya 2 con el fin de precisar el modelo estructural y el potencial de mineralización. Las muestras son analizadas en laboratorios especializados ubicados en Arequipa y Lima, lo que evidencia el uso de infraestructura técnica instalada en el país.

El avance del proyecto Curibaya refuerza la posición del Perú como un destino atractivo para la exploración de metales preciosos. Aunque el yacimiento aún se encuentra en etapa exploratoria y sin recursos definidos, los resultados de esta fase serán determinantes para evaluar su viabilidad futura y su posible contribución a la producción minera y a la economía nacional.

Tier One renueva acuerdo por proyecto Curibaya, pero renuncia a Huracán

