El grupo con sede en Chicago, conocido por sus grandes apuestas en software empresarial, está centrando sus esfuerzos de exploración en México y Brasil, las dos mayores economías de la región, aunque no hay ningún acuerdo inminente.

“Estamos encontrando algunas empresas de software en América Latina que son muy importantes para sus mercados locales y han crecido a una escala que nos interesa”, dijo Orlando Bravo, cofundador y socio gerente de la compañía, en una entrevista el miércoles en un hotel de Ciudad de México.

Bravo dijo que su equipo está contratando nuevos reclutas en México para ayudar a algunas de sus otras compañías con el desarrollo de software, citando a la firma de ciberseguridad con sede en Austin SailPoint Technologies Holdings Inc. como un ejemplo.

“Hemos comenzado a desplegar más recursos de desarrollo de nuestras empresas en América Latina”, afirmó. “Eso ha facilitado mucho las cosas para quienes distribuyen nuestros productos de software”.

LEA TAMBIÉN: Startups en Perú inician un nuevo ciclo de inversión con actores más activos

En una operación de US$ 6,900 millones, Thoma Bravo adquirió SailPoint en 2022. Bloomberg informó a principios de este mes que la firma de inversión había comenzado a entrevistar a suscriptores para explorar opciones para SailPoint, incluida una oferta pública inicial. Bravo se negó a hacer comentarios sobre la posible salida a bolsa.

Por el momento, Thoma Bravo no está creando un equipo específico para México; sin embargo, dijo que podría ser una opción a mediano plazo. “Tendríamos que hacer acuerdos desde Estados Unidos hacia México y Latinoamérica, y luego esos acuerdos tienen que ser exitosos”, dijo.

Alpine Capital Advisors es socio de Thoma Bravo en América Latina.

OPI y tasas

Bravo, quien se encuentra en México para participar en un evento de New America Alliance, dijo que el mercado estadounidense de OPI sigue estando disponible para las empresas, pero la regulación hace que sea complicado para muchas cotizar.

“En un entorno de menor crecimiento, hay empresas maravillosas listas para salir a bolsa que cotizarán a un múltiplo del flujo de caja libre”, pero el proceso “no está muy bien preparado para esas empresas”, dijo. “Hay un problema estructural, una fricción que no tiene sentido en un mundo digital; realmente no lo tiene. Necesitamos más transparencia”.

Cuando se le preguntó si el recorte inicial de 50 puntos básicos de las tasas de interés de la Reserva Federal ayudará a impulsar las transacciones, Bravo dijo que no es suficiente. “Seguimos viviendo en un mercado de tasas de interés altas, y la falta de transacciones de capital privado se debe a problemas aún más fundamentales”.

Bravo afirmó que las firmas de capital privado tendrán dificultades sin una economía estadounidense robusta, lo que podría llevar a una consolidación en la industria en 2025. “O la gran economía estadounidense salva a la gente o habrá una reestructuración en el capital privado”.