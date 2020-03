The Economist: Cómo Visa se convirtió en el mandamás de las finanzas globales

Los gigantes de las finanzas solían ser grandes bancos con balances de billones de dólares. No más. A principios de este mes, Visa, un humilde procesador de pagos, se convirtió en la compañía de servicios financieros más valiosa del mundo.

La caída en curso del mercado de valores ha arrastrado a la baja el precio de las acciones de Visa, en tanto los analistas recortan los ingresos previstos de cargos por transacción, ya que el coronavirus obliga a los consumidores de todo el mundo no solo a aislarse en sus hogares sino también a hacer una pause en sus compras. Pero la firma ha sufrido menos que los anteriores triunfadores como JPMorgan Chase. Que los inversores vean a Visa como más resistente que Wall Street es quizás más revelador incluso que su capitalización de mercado de US$ 291,000 millones. ¿Cómo terminó aquí un simple eslabón de la cadena?

Si le pregunta a los jefes de Visa, ellos se jactan de la tecnología y marketing de su empresa. Eso es parte de la respuesta. Pero la razón más profunda del éxito de Visa es más prosaica. Ser el jugador más importante en un oligopolio de pagos profundamente arraigado resulta ser fabulosamente lucrativo.

Muchos observadores distraídos a menudo confunden a Visa con un prestamista que brinda crédito a personas que gastan dinero usando tarjetas de crédito adornadas con su logotipo. Lo que realmente hace es coordinar una red compleja de intermediarios que se interponen entre compradores y vendedores.

La firma estadounidense ahora conecta a más de 61 millones de comerciantes con 3,400 millones de tarjetas con la marca Visa, casi una por cada dos personas en la Tierra, emitidas principalmente por bancos. Cobra una pequeña comisión para hacer esas conexiones. Dado su volumen, casi US$ 9 billones el año pasado, equivalente a más de una décima parte del PBI mundial, las comisiones se acumulan. Antes de Covid-19, los ingresos de Visa crecieron alrededor de un 10% anual, llegando a US$ 23,000 millones en el 2019.

Los bancos solían quedarse con todas las comisiones. Más de 10,000 de ellos poseían colectivamente Visa hasta que fue escindida en el 2008. Desde entonces, han visto con envidia cómo las ganancias de Visa se han multiplicado por 15. Algo de esto es el resultado de la expansión global y por ende de los mayores ingresos. Es posible que Visa no esté literalmente "en todas partes donde quiera estar", pero está cerca. Afirma estar presente en más de 200 países y territorios.

Mejor aún, los márgenes operativos se han incrementado en los últimos 12 años, de un valioso 43% a un 65% de infarto. De las 100 empresas más grandes del mundo por valor de mercado, el año pasado solo un gigante chino de bebidas alcohólicas y Saudi Aramco, un coloso petrolero, tenían márgenes más altos. Incluso los jugosos niveles de 20-25% de los consentidos tecnológicos como Apple y Alphabet son escasos en comparación.

Debido a que agregar más capacidad a la red de pagos de Visa es barato, sus costos han crecido mucho más lentamente que los ingresos en la última década. De este modo, Visa puede salirse con la suya cobrando más por sus servicios (a veces considerablemente más) que el costo marginal de proporcionarlos.

Las ganancias inesperadas se canalizan a los accionistas de Visa, cuyos rendimientos (incluidos los dividendos) han promediado un 24% anual desde el 2008. Los inversores, que valoran a la empresa en casi 30 veces sus ganancias anuales más recientes, frente a menos de diez veces para otras firmas financieras en el índice S&P 500, creen con certeza que ningún competidor desafiará su dominio en el corto plazo.

Visa no está completamente libre de competencia. Los estadounidenses todavía emiten cheques y los japoneses aman su efectivo. Los sistemas locales le mordisquean los talones en mercados individuales, y Mastercard, su único rival mundial destacable, lo hace en casi todas partes. Pero los cheques y los billetes están en declive. Los principales operadores rivales están geográficamente limitados, son más pequeños o ambos. Y los consumidores no se inscribirán en un sistema advenedizo antes de que los comerciantes lo adopten, algo que los comerciantes no harán hasta que haya sido aceptado por una masa crítica de clientes. Este dilema del huevo y la gallina es particularmente difícil de superar.

Difícil, pero no imposible. A largo plazo, Visa enfrenta tres amenazas. Primero, las autoridades cansadas de ello, junto a Mastercard, están creando servicios parecidos nacionales. China ya tiene UnionPay. Lugares como Rusia, Australia y la UE quieren vías de pago que puedan controlar. Podrían usar regulaciones, incluso sobre datos del consumidor, para debilitar el duopolio. Los vigilantes de la competencia en todo el mundo han perseguido a ambas empresas, forzando grandes acuerdos. Europa y EE.UU. han limitado las comisiones que los procesadores de pagos pueden cobrar.

Algunos países están explorando vías alternativas. Las transferencias de banco a banco, que solían llevar días, ahora son instantáneas en muchos lugares (aunque no en Estados Unidos, inexplicablemente). Gracias a los teléfonos inteligentes, los canales interbancarios podrían utilizarse para canalizar el dinero de las cuentas de los consumidores directamente a las de los vendedores, evitando los sistemas y comisiones de Visa.

Estos canales se han popularizado en lugares como Suecia e India. Pero se ven limitados a un país, mientras que Visa y Mastercard funcionan a nivel mundial. Y la acogida ha sido lenta; Gran Bretaña ha tenido transferencias instantáneas durante una década, pero pocos compradores o comerciantes lo han notado. Todos los ojos están puestos en Estados Unidos, con su vasto mercado interno. La Reserva Federal quiere que dicho sistema esté en funcionamiento para el 2024.

La última amenaza se cierne en el ciberespacio. Hasta ahora, las startups de pagos "fintech" como Square o Stripe desvían las transacciones a las vías de Visa en lugar de ofrecer un nuevo conjunto de caminos. Apple Pay y Google Pay son poco más que una manera sin plástico de almacenar su Visa y Mastercard. El intento más ambicioso de Facebook de acuñar una moneda digital, llamado Libra, se ha estancado.

Pero la vasta base de usuarios de Silicon Valley podría, en principio, sortear el dilema del huevo y la gallina, como muestra China. Tencent y Alibaba utilizaron una enorme plataforma de redes sociales y un emporio en línea, respectivamente, para arrancar los sistemas de pagos. Amazon podría hacer lo mismo, especialmente ahora que Visa ha dicho que comenzaría a cobrarle al gigante del comercio electrónico comisiones más altas de tarjetas en sus tiendas en línea estadounidenses.

¿Es posible viajar sin Visa?

Visa todavía tiene muchas transacciones para perseguir. En un momento de distanciamiento social, los pagos sin contacto y las compras en línea parecen más atractivos que los sucios billetes o los supermercados abarrotados. Los bancos continúan tolerándolo, sobre todo porque reciben la mayor parte de las comisiones que se cobran a los comerciantes por cada transacción de Visa.

Sus ingresos de aproximadamente US$ 7 por tarjeta al año no son suficientes para provocar la indignación de los consumidores. Y funciona; sus sistemas están inoperativos solo el 0.001% del tiempo. Hasta que emerja un rival que esté literalmente en todas partes donde los consumidores quieran estar, será difícil desalojar a Visa de su acogedor pedestal.