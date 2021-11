Como otras discotecas que vieron su cierre motivado por la pandemia, Bizarro en Miraflores le dijo adiós a las noches y madrugadas de diversión. Pero no había más alternativa que reinventarse o por lo menos sacarle partido al espacio que tenían.

De esa manera nació un nuevo concepto SushiPibo, que no es un restaurante sino un gastrobar. Dicho concepto, dice su creador José Menéndez, implica que es un 50% bar con cocktelería y 50% gastronomía, que para el caso de SushiPibo se trata de una fusión de comida japonesa y amazónica.

“Hicimos una alianza estratégica, ya que los dueños tenían meses sin facturas, había que abrir, pero no con la cara del bar, sino empezar desde cero con otro concepto, tomando en cuenta la cocktelería que era representativo de Bizarro”, señala el empresario.

Avances

La experiencia de Menéndez en el negocio gastronómico data de más de 16 años, y en esta pandemia realizó prototipos de 13 marcas, y así nació Sushipibo, que en un inicio se pensó hacer a través de una dark kitchen, pero el negocio no se concretó.

De esta manera hace más de tres meses el proyecto vio la luz y al ser conocido el local la demanda va avanzando, sobre todo con el ingreso de familias que acuden, principalmente, los fines de semana, ubicándose en las tres zonas del restaurante.

“Estamos viendo que la oferta jala a público joven, porque sabían de la marca y ahora ven que pueden ir con familia, o también personas que son oficinistas que ya están retornando a sus sedes de trabajo”, remarca.

Sin embargo, no se descarta que Bizarro vuelva a operar, aunque ello no implicaría que el desarrollo de Sushipibo se detenga. “La idea es que vuelva y mantenerse con ellos, de no ser así, si ponemos otro punto iremos junto a ellos”, señala Menéndez, quien refiere que se tiene que ver la rentabilidad ya que la utilidad de bar es mayor que la parte gastronómica.

Otras marcas

“Nuestros planes para este año son crecer no solo con Sushipibo sino con otra marca que también he creado que es Cerdo Street, basado con cocción al cilindro, para tener tanto el lado amazónico nikkei y el street food”, sostiene el ejecutivo.

Y la visión es crear nuevos conceptos que puedan estar dentro de este nuevo local. “He pensado tener una nueva aventura, pero primero queremos que SushiPibo siga creciendo junto con Cerdo Street, y de ahí ver que más lanzar”, agrega.

Su idea de reforzar la propuesta actual parte de que en la cuadra donde se ubican, la dos de la calle Francisco de Paula Camino, se empieza a llenar de oferta gastronómica, que lleva a José Menéndez a no cesar en el esfuerzo por ensalzar la apuesta.