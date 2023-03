María Gracia Espinoza, regional partnerships manager de Laboratoria, señaló que los bootcamp (programas intensivos de seis meses) de Desarrollo Web y Diseño UX para mujeres cambiaron a fines del 2022, pasando de sesiones presenciales por país al formato virtual internacional “Sin Fronteras”.

“Esto nos permite ahora tener una diversidad de perfiles más amplia, que se pueda compartir culturas de diferentes países en un mismo programa. Fue un cambio importante”, comentó a Gestión.

Asimismo, la edtech (startup del sector educación) sumó a Ecuador a los territorios en los cuales ya operaba (Perú, Chile, Colombia, México y Brasil) con el modelo de capacitación en carreras de tecnología y acceso de las egresadas a empleos en una red de empresas aliadas.

De esa manera, cerró el 2022 con 645 graduadas, superando así el registro del 2021 (590).

Hacia el 2025: nuevos servicios y países

A partir del cambio de sus bootcamp hacia el programa virtual internacional, Laboratoria aumenta la frecuencia de los mismos. Antes, realizaba hasta tres anualmente (por país) y, desde el presente año, proyecta desarrollar 11 en total.

Bajo este nuevo esquema, estima llegar a 800 mujeres graduadas el 2023. Consultada por la incorporación de nuevos países, Espinoza indicó que el foco inmediato serán los seis territorios actuales, aunque con mayor espacio de crecimiento en Brasil.

“Solo estábamos graduando dos promociones al año en Brasil y ahora la meta aumenta. Queremos tener más egresadas de cada país, pero ampliando la participación de Brasil”, manifestó.

No obstante, los objetivos hacia los primeros 10 años de esta compañía crecen, apuntando a tener 1,500 graduadas desde el 2025. Para ello, no solo trabajan en consolidar el nuevo modelo de operación, sino también en sumar más mercados en América Latina

“Estamos empezando a conversar con empresas (empleadoras) en otros países. Hay mucho talento y una alta brecha de mujeres en tecnología, que es un sector que crece rápido, ofrece buenos salarios, pero tiene poca representación femenina”, expresó.

Añadió que la perspectiva femenina es necesaria en los equipos de tecnología de las empresas, pues finalmente estos suelen diseñar productos que serán empleados por hombres y mujeres.

El financiamiento más allá de las rondas de inversión

En medio de una economía global con altas tasas de interés y perspectivas de menor crecimiento, la inversión en startups el 2022 cayó 47% en América Latina. En Perú, la contracción fue de 30% (a US$ 87 millones), con la ausencia de operaciones de alto ticket como las de Crehana (US$ 70 millones el 2021).

Solo en el rubro de edtechs, la inversión en Perú el 2022 se redujo de US$ 73 millones (2021) a US$ 5.2 millones. De esa manera, su participación en el capital atraído por las startups disminuyó de 59% a 6%, según el reciente reporte de la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (Pecap).

En ese contexto, ¿cómo se apalanca la edtech Laboratoria? Al respecto, Espinoza afirmó que cuentan con diversas formas de financiamiento, que incluyen un área de filantropía con aportes de fundaciones, servicios a empresas y otros mecanismos para generar ingresos propios.

Asimismo, están lanzando el Fondo para el Futuro, bajo el esquema “endowment”. En el mundo, este tipo de fondos son empleados por entidades académicas para invertir las donaciones en instrumentos seguros que entreguen una rentabilidad a largo plazo, a fin de financiar actividades y becas.

De otro lado, la ejecutiva indicó que también han desarrollado el nuevo servicio de cursos cortos Laboratoria+, enfocado en habilidades blandas. Así, la compañía no solo reduce sus presiones financieras, sino también impacta en más mujeres.

Las mujeres en las startups peruanas

En una muestra de 56 startups peruanas que recibieron inversión por parte de los miembros asociados de la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (Pecap), esta entidad analizó la composición de hombres y mujeres en los roles C-level (gerencias y jefaturas).

Así, determinó que la participación de mujeres en roles de liderazgo el 2022 fue menor frente a los hombres, con el 32 % de los puestos. Por sectores, la presencia femenina en dichas posiciones fue mayor al 30% en las edtech, fintech (soluciones financieras) y HRtech (recursos humanos) con 41 %, 39 % y 33 %, respectivamente.

Los sectores fintech y e-commerce mostraron un aumento del número de mujeres que ocuparon esos roles entre el 2021 y 2022, con 2 % y 18 %, respectivamente. Por el contrario, se redujo su participación en los sectores de edtech y HRtech.

En tanto, las posiciones C-level del sector de logística no registraron participación femenina.

APUNTE

Edtechs en tiempos de cambios

Renzo Reyes

Director de StartUPC

Las edtechs se están reacomodando. En la pandemia, millones de personas tenían que estudiar desde casa. El sistema de la educación en línea creció muchísimo. Entre inicios y mitad del 2022, cuando las limitaciones bajaron bastante y la gente podía salir, el comportamiento del consumidor volvió gradualmente al de la pre pandemia. Querían experimentar socialmente con otras personas. De un momento a otro se cansaron de llevar cursos en línea. Así, en las edtechs más importantes, el B2C (directo al consumidor) ya no es negocio, tienen que ver formas de reinventarse y tener canales de venta B2B, de empresa a empresa, para sostenerse y crecer. En adelante, no se ven nuevos públicos por profundizar solo con la educación online, salvo nichos como personas con discapacidad o adultos mayores. Lo que debe hacer una edtech es migrar a modelos híbridos en alianzas con universidades, que ya no tendrían que invertir en una plataforma en línea si puede aliarse con una startup que lo hizo, y así poder brindar cursos híbridos. De otro lado, advertimos que la forma de aprender ha cambiado por la inteligencia artificial. Desde que se lanzó Chat GPT, las edtechs tienen que amoldar su modelo de negocio a la inteligencia artificial para que su propuesta sea mejor que solo un video o que las preguntas que las personas pueden hacer a Chat GPT. Tienen que integrar todas las tecnologías, con el modelo antiguo no van a poder levantar capital para seguir expandiéndose.

CLAVES

Graduadas. Laboratoria ya registra más de 3,100 egresadas de sus bootcamp de Desarrollo Web y Diseño UX.

Empleos. Más de 1,100 empresas han contratado graduadas de Laboratoria.

Spin-off. Kaudal, nacido dentro de Laboratoria, sigue avanzando de forma independiente apuntando a la automatización de tareas de los colaboradores de diversas empresas.