José García Herz, presiente de la Pecap, destacó que el 2022 se concretaron 41 operaciones de inversión en startups peruanas, 50% más que el año previo. Sin embargo, no fue suficiente para superar el registro del 2021 en valor.

Y es que, en el balance, las transacciones totalizaron en US$ 87 millones, reduciéndose así en 30% frente al 2021 (US$ 124 millones), un año con picos de inversión en la región y que, en Perú, tuvo su correlato con el capital levantado por Crehana.

“La inversión del 2021 es mayor porque en una sola transacción hubo US$ 70 millones (de Crehana), pero en número fueron menos inversiones. El 2022 tenemos más operaciones”, comentó a Gestión, tras precisar que el monto del año pasado es el segundo mayor de la historia del ecosistema emprendedor peruano.

Inversiones en startups peruanas (PECAP)

Por rubros de startups, las fintechs (startups de soluciones de financiamiento) concentraron el mayor porcentaje de las inversiones (40%) y; por origen del capital, el 84 % provino de fuentes internacionales, siendo la gran mayoría fondos. En tanto, del 16% correspondiente a la inversión peruana, solo 37 % provino de fondos.

“La mayoría (de la inversión peruana) vino de inversionistas ángeles (52 %). Es ahí donde está la mayor oportunidad de nuestro ecosistema”, añadió.

Y por transacciones puntuales, la Pecap resaltó los casos de la fintech Wolet, que levantó más de US$ 2 millones para su expansión por Latinoamérica, así como las rondas de la proptech Wynwood (US$ 7 millones), Smart Doctor (US$ 1.5 millones) y Tienda Pago (US$ 12 millones).

Inversiones en startups peruanas por sector (PECAP)

¿En cuánto crecerá la inversión en startups peruanas el 2023?

Consultado por las perspectivas de inversión en startups para el 2023, García Herz recordó que tres empresas levantaron capital el 2022 por encima de US$ 5 millones; y 11 entre US$ 2 millones y 5 millones, lo cual sugiere que las siguientes rondas de estas compañías serían mayores el presente año.

“Ha sido un año de siembra para cosechar después con modelos de negocios más sustentables y sólidos. El futuro se ve prometedor, aunque falta un componente importante, que es el crecimiento de la industria de fondos de inversión”, anotó.

En ese sentido, esperó que la inversión total el presente año se eleve en más del 50%, con mayor diversificación en número de operaciones y rubros. Así, si bien las fintechs seguirán atrayendo capital, resaltó que las startups de logística, comercio electrónico y de educación (edtechs) también prometen ser protagonistas el 2023.

“Las edtechs el 2022 tuvieron menos capital porque no se repitió un suceso como el de Crehana, pero hay varias del rubro que han levantado rondas interesantes y que el 2023 pueden tener rondas más altas”, destacó.

Hasta tres operaciones de entre US$ 10 millones y US$ 20 millones

En función de las rondas anunciadas y la madurez de las startups involucradas en las mismas, García Herz anticipó que el 2023 se podrían concretar dos o tres operaciones por entre US$ 10 millones y US$ 20 millones. Las transacciones estarían en los rubros de fintechs y edtechs.

“No serán operaciones tan grandes como la de Crehana, pero serán importantes”, anotó, tras mencionar que el acceso a capital emprendedor seguirá enfrentando condiciones globales adversas como las altas tasas de interés y la inestabilidad de la situación de los bancos en Estados Unidos.

Sin embargo, confió en que la inversión siga llegando a startups de etapa temprana y con requerimientos de tickets no tan altos.

Recientemente, Salkantay Ventures también adelantó que el 2023 se registrarían dos rondas de inversión importantes, por más de US$ 5 millones.

APUNTE

La inversión no desaparecerá, solo será más exigente y selectiva

Luis Salazar Alvarado

Director de la maestría en Emprendimiento de la Escuela de Postgrado UPC

Los problemas evidenciados por las recientes crisis de Silicon Valley Bank y Credit Suisse, unidos a la inestabilidad en la región y opciones de menor riesgo, pero aún interesantes para la inversión, traerán una contracción del capital emprendedor. El inversor se ha vuelto más cauto y se solicitan indicadores basados en menos supuestos y más evidencia para la inversión. Definitivamente la caída del Silicon Valley Bank tiene un impacto sobre el financiamiento de las startups. Las startups que tradicionalmente tienen un problema de liquidez porque acostumbran tener crecimientos rápidos, quemando mucho capital y sacrificando otros indicadores, dejan de ser tan atractivas. La inversión no desaparecerá, solo será más exigente y selectiva. Las startups deben mirar mercados potenciales atractivos. La escalabilidad del modelo de negocio, acompañado de crecimiento exponencial, sigue siendo atractivo. Sin embargo, estos crecimientos deben venir acompañados de otras métricas relevantes. Se esperan indicadores claros de rentabilidad, costos de adquisición de clientes que disminuyan con la escala y ventajas competitivas sostenibles.