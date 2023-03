Paloma Aramburú, directora ejecutiva de Endeavor en Perú, explicó que las scaleup son empresas tecnológicas que ya tienen un modelo de negocio probado y por lo menos facturan US$ 1 millón. Así, se muestran como la siguiente fase de una startup, proyectos de reciente creación y que buscan validar su propuesta.

Si bien no existe un registro completo de scaleups en el mercado local, mencionó que solo la red de Emprendedores Endeavor en el Perú comprende a 24 empresas que han llegado a ese nivel o inclusive lo han superado. Entre ellas, Crehana, Comunal, Crepier, Chazqui y otras.

Más allá del reconocimiento logrado por estas compañías, la ejecutiva reconoció que solo una minoría (dos de cada 10) alcanza un nivel de scaleup. Entre las razones, destaca principalmente tres.

“Hay un problema de foco. Primero (las startups) quieren abarcar muchas cosas. Si encuentran una solución buena hay que enfocarse en eso. Luego viene el acceso a financiamiento y también las dificultades para encontrar el equipo correcto”, comentó a Gestión.

Explicó que esta tasa de maduración de las startups es mayor en países más desarrollados y grandes como México o Brasil en América Latina. Sin embargo, también destacó el reciente dinamismo de territorios más pequeños como Ecuador.

En efecto, Antonio Peña, managing partner del fondo regional Kamay Ventures, ratificó que la mayoría de scaleups de la región proviene de Brasil, México y Argentina, tanto por su tamaño como por el desarrollo temprano de su ecosistema emprendedor. No obstante, confirmó que otros mercados como Colombia y Ecuador están encontrando un espacio en este sector.

Respecto al Perú, indicó que los fundamentos del mercado, el ascenso de algunas startups y la presencia de fondos de inversión están contribuyendo a visibilizar al ecosistema local en el exterior.

Crecimiento y acceso a capital

En medio de barreras más altas de acceso a capital en el mundo por la inflación y otros factores, Aramburú afirmó que la inversión en startups peruanas no se vio golpeada el 2022 porque los tickets son menores. En niveles de capital semilla, recordó que los montos se ubicaron entre US$ 500,000 y US$ 1.7 millones.

Para el 2023, afirmó que el panorama es similar. Sin embargo, las startups –en su ascenso a scaleups– estarían priorizando otros aspectos antes que solo levantar capital para seguir creciendo.

“No creemos que (el financiamiento) vaya a seguir bajando, pero las startups ahora están con mucho foco en la rentabilidad y mantener los indicadores saludables. Antes se manejaban por proyecciones, ahora buscan primero ordenar la casa”, anotó.

A pesar de las protestas sociales de diciembre y enero, añadió que no solo inversionistas ángeles locales siguen apostando apalancar a las startups peruanas, sino también fondos regionales.

Por su parte, Peña refirió que casi todas las startups de la región que lograron cumplir con sus proyecciones económicas levantaron el capital esperado, aun en medio de las restricciones de financiamiento. Desde fines del 2022, recordó que las rondas de inversión se vienen moderando a capitales menores y, en el nivel de capital semilla en la región, se apunta ahora a entre US$ 2 millones y US$ 5 millones.

Expansión y nuevos rubros

Consultada por los planes de las scaleups peruanas en el 2023, Aramburú indicó que cada una sigue diferentes estrategias, pero la mayoría continua impulsando su expansión regional y global, apuntando además a Europa. En tanto, también se negocian fondos en serie A (US$ 5 millones a más) y serie B (US$ 20 millones)

Sobre los rubros principales en estas empresas, la ejecutiva explicó que el panorama es variado. La categoría de alimentos y gastronomía es importante y resalta el despegue y aparición de tres sectores: fintechs y biotech y climatech, que desarrollan soluciones para el cuidado del medio ambiente y de eficiencia energética.

En América Latina, Peña reconoció que las fintechs lideran el crecimiento de las scaleups, pero también ve potencial en el segmento de agtechs (soluciones tecnológicas para la agricultura).

¿Cuál es la inversión en startups en Perú?

En el primer semestre del 2022, la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (Pecap) reportó que la inversión en startups peruanas fue superior en 153% al mismo periodo del año previo, llegando a US$ 45.5 millones.

“Se ha visto un gran incremento en capital para financiamiento, principalmente del que proviene del extranjero. El 78% de la participación en las inversiones son de fuera del país, que es más de US$ 35.8 millones”, comentó Augusto Cáceres, director del Perú Venture Capital Conference (PVCC).

El estudio de la Pecap también indicó que el 84.5% de las inversiones para las empresas son en etapa temprana, mientras que el 15% se da en la etapa semilla (aún más inicial).