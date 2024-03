Hugo González, gerente general de Sonda Perú, comentó a Gestión que el último año la operación logró ingresos por US$ 36.3 millones, lo que representó un incremento de 8.3% en relación al 2022 con una participación de mercado de 14%. A nivel regional también tuvo ingresos positivos alcanzando más de US$ 1,482 millones que fue 21.7% más que 2022 con una utilidad neta de US$ 39.5 millones, tomando en cuenta que está presenta en más de 12 países.

Para este año, espera alcnzar un 20% de participación en el territorio nacional para lo cual una de sus estrategias es la de cambiar la composición de los servicios que proviene su mayor facturación. Hasta el momento, los mayores ingresos se generan por la provisión de servicios asociados a plataformas, suministrando software para help desk o mesa de ayuda, entre otros, así como servicios de workplace services.

Se busca una mayor presencia en mercados corporativos, posicionándose como proveedor de tecnología para la transformación digital, debido a que el mercado de TI viene creciendo anualmente en el país, prueba de ello es que en 2022 se gastó US$ 6.4 millones en ese tipo de soluciones.

Entre los segmentos que más viene emergiendo, refirió el ejecutivo, se encuentra el de ciberseguridad que mueve US$ 262 millones; las soluciones de IA cerca de US$ 121 millones, de cloud US$ 700 millones; big data US$ 300 millones, entre las principales.

Así, uno de los principales desafíos que se ha propuesto para este año es la de posicionarse como un acto relevante de ciberseguridad, unidad de negocio que ya provee en la región, con una fuerte participación en Colombia y Chile, para lo cual está reforzando su estructura local, agregando a un equipo especializado, usando la experiencia ganada en ambos países de la región.

Otros servicios claves en lo que también busca ganar presencia, dado la demanda interna, es la de soluciones de smart cities; de videovigilancia; aplicaciones y desarrollo a demanda del cliente, así como soluciones de movilidad. Actualmente brinda sus servicios a 400 clientes, repartidos en los sectores de banca y retail que tienen una mayor inversión en tecnología, así como agricultura y minería.

También cree que hay oportunidades en el sector público, aunque se mostró cauto, ya que la mirada está en trabajar con municipalidades o gobernadores que deseen desarrollar grandes proyectos.

