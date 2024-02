Google fue líder en search hasta que Microsoft se unió a OpenAI. Después de 25 años, era la primera vez que el gigante tecnológico debía competir. La empresa que lidera Sam Altman logró algo más: una facturación anual de 2 billones de dólares en seis años, una hazaña que a IBM le tomó décadas. Si algo así sucede con grandes corporaciones, las empresas locales podrían estar más expuestas, afirma Daniel Falcón, CEO en Neo Consulting.

Que empresas digitales pongan en riesgo el negocio de un banco era también impensable. Hoy las entidades financieras tradicionales están haciendo alianzas y adquiriendo fintech para entender su tecnología. En el ámbito del turismo, Google se ha posicionado como el intermediario para las reservas en hoteles, vuelos y restaurantes. Y en cinco años se prevé que la tecnología y la IA serán más potentes. Quien no se adapte, desaparece.

¿Qué empresa eres?

En el Perú y en plena era de la IA, Neo Consulting ha divido a las compañías en tres segmentos: las empresas que son pioneras por invertir más dinero en el rubro digital; las medianas empresas —seguidoras del primer grupo—, que se toman un tiempo más en adaptarse; y las tradicionales o informales, que se quedan atrás y son más vulnerables.

No obstante, que se invierta más no significa siempre que se gaste y optimice mejor. Un claro ejemplo sucede en el sector salud, donde existe un contraste en las clínicas privadas. “Mientras que las clínicas de alto nivel invierten en tecnología moderna, generando importantes ahorros a largo plazo, otras aún se aferran a tecnología de los años 70 u 80. Resulta paradójico que mientras podemos realizar check-in de un vuelo con solo dos toques en nuestro móvil, no podamos hacerlo para una cita médica”, resalta Diego Pereyra, director Global de Salud de Softtek.

Y en el caso de las citas médicas, no se requiere “crear” la tecnología. Las herramientas ya están disponibles. Plataformas como Uber ya integran tecnologías más avanzadas que las utilizadas en el sector salud de Latinoamérica. “Un simple filtro de inteligencia artificial de Uber supera en complejidad a las tecnologías presentes en la mayoría de los hospitales de la región”, detalla Pereyra.

Paso a paso para incorporar la IA

Primero, el empresario debe entender que con la adopción de tecnología no se resolverán todos sus problemas, señala Falcón de Neo Consulting,

“El primer paso es definir los objetivos”. Por ejemplo, una pequeña empresa debe establecer si quiere vender más, generar más utilidades o que su producción sea mas eficiente. Si quiere ventas, puede adoptar la IA para segmentar mejor su publicidad en redes sociales (En el mundo no solo existe ChatGPT o Midjourney, cuyo acceso total puede costar desde US$ 10 al mes, también están Brandmark.io o Synthesia, que facilitan la creación de videos publicitarios, por ejemplo). Si lo que busca es reducir costos, puede utilizar la IA para un mejor filtro de sus proveedores en base a los datos que almacene la empresa. Para ello, puede usar herramientas de IA como Deep L, que traduce textos en más de 20 idiomas; Reply, que diseña rápidamente flujos de trabajo; o Sembly, que analiza y resume las reuniones laborales.

Lo segundo es trabajar con pilotos que prueben y detecten la IA generativa que mejor se adapte a los objetivos, y que permitan tomar una decisión para luego extender la experiencia a todo el negocio. “Esa es la verdadera revolución: sin ser un experto en ciencias de datos, poder sacarle provecho a la IA”, explica.

También es clave discernir. “La innovación no consiste en implementar tecnología por sí misma, sino en brindar a los clientes la mejor experiencia posible”, resume Pereyra. La tecnología puede ser útil para tareas como agendar citas o realizar trámites administrativos, pero la atención personalizada sigue siendo esencial. Al detectar un fraude en la tarjeta de crédito, nadie busca la ayuda de un chatbot, sino la atención de un ser humano que comprenda y solucione el problema.

Hoy, las empresas tienen muchas herramientas digitales a la mano que hace unos años atrás. Y para completar esta accesibilidad, ChatGPT lanzó en enero su tienda de aplicaciones que, de acuerdo a medios internacionales, por ahora solo está disponible para sus suscriptores. “Para OpenAI significará un crecimiento exponencial y permitirá a las empresas contar con aplicaciones más personalizadas mucho más rápido. Es una herramienta revolucionaria también”, anota Falcón.

En la región, países como Brasil o México están más avanzados en la implementación de IA en sus procesos. En banca, la atención es completamente con herramientas de inteligencia artificial, así como la detección en casos de suplantación de identidad. En el Perú, luego de la pandemia, los usuarios se volvieron mucho más digitales. No obstante, todavía existe un gran número de clientes que son tradicionales y hay que tomarlos en cuenta.

SOBRE EL AUTOR Ani Lu Torres Coordinadora en la revista G de Gestión e integrante del podcast de economía y negocios 'Actualidad Latinoamericana'. Escribo sobre management, agricultura, tecnología y emprendimientos. Bachiller en Periodismo por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Activa participante de los cursos del Centro Knight para el Periodismo en las Américas.