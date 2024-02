LEA TAMBIÉN: Los 10 temas más frecuentes que usan los ciberdelincuentes para realizar estafas por WhatsApp

¿Qué delitos se configuran y a cuánto asciende la pena?

Alexandra Vargas, asociada del área penal de Estudio Linares, cuenta que hay quienes ofertan un producto y generan depósitos de altas sumas de dinero. Hay veces en las que promocionan maquinarias “indicando que se está rematando la flota y se quiere liquidar todo lo antiguo”.

“A veces se realizan subastas u otorgan precios por debajo del mercado y, los clientes emocionados con ello, realizan depósitos y cuando van a la empresa a recoger las cosas, evidentemente no hay ningún producto. En estos casos, la Fiscalía termina considerando que es falsedad genérica. Al momento de hacer la denuncia, lo enfocamos como delito informático. Hay personas que crean páginas webs con sistemas complejos, falsifican los anexos, crean una página web completa con números de contacto, y terminan estafando”, advierte.

Gestión también conversó con Francisco Álvarez, docente de Derecho Penal en la Universidad de Piura, quien mencionó que si un tercero hackea las redes sociales y la página web, y empieza a interactuar con los clientes, lo que hace es suplantar una identidad; por ese actuar, la pena es de tres a cinco años. A su vez, configura como un delito de hackeo o intervención de comunicaciones de mensajería instantánea, que tiene una pena de cinco a 10 años.

Por otro lado, “cuando habla con otros clientes, se hace pasar por la empresa y alguno llega a transferir dinero, hablamos de un delito de estafa que tiene una pena privativa de libertad de uno a seis años”.

Proceso de la denuncia para empresas y clientes perjudicados

En el caso de la empresa, Alexandra Vargas recomienda denunciar al momento de haber notado el hackeo. En el caso de que, próximamente, se registren denuncias de clientes por estafas de la empresa, se restará responsabilidad a la organización por lo sucedido.

En el caso de los clientes, deben recurrir con la División de Estafas de la Policía Nacional del Perú (PNP), o también ante la Fiscalía de turno. Cuando están involucradas la tecnología, sí interviene la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindad).

Cuando el hecho llega a este órgano, se levanta el secreto de comunicaciones porque se crean línea telefónicas, y se levanta también el secreto bancario, porque hay cuentas recaudadoras que se crean para que se generen estos depósitos y los cobre una persona.

¿Qué evidencias debe presentar el cliente estafado?

Es importante mencionar que las empresas que prestan servicios o bienes no pueden denunciar daños económicos porque no son ellos quienes sufren un perjuicio, quien lo sufre es el consumidor. Las organizaciones tendrán una mala reputación a consecuencia del hackeo o la suplantación de identidad, mas no pérdidas económicas.

Mariela Cchencho, abogada corporativa en TPC Group, exhorta realizar lo siguiente:

Es importante detallar los hechos que suceden. Si se trata de una estafa , se debe presentar los documentos que confirmen el depósito.

, se debe presentar los documentos que confirmen el depósito. Indagar si la empresa presenta un reporte histórico negativo. Esto puede ser un indicio de investigación.

A su vez, Francisco Álvarez recomienda:

Guardar la comunicación que se tenga por la red social

Brindar los números con los que se realizó una comunicación.

El nombre de las personas a quiénes se realizó el depósito o quienes se presentaron durante la conversación.

¿Se recupera el dinero?

Alexandra Vargas dijo que la recuperación del dinero dependerá del avance de las investigaciones, de las pruebas presentadas. Sin embargo, consideró que “es muy complicado que los perjudicados puedan recuperar el dinero que han depositado porque no siempre se llega a identificar a los líderes de las organizaciones. Se suele encontrar a los titulares de las cuentas o los números telefónicos, pero no siempre el titular de la cuenta no es la misma persona. Usualmente, ellos hacen un favor y reciben un pago”.

Por su parte, Mariela Cchencho indicó que sí podría recuperarse el dinero: “hay clientes que sufrieron de fraude y estafas en relaciones comerciales y se ha podido hallar a los responsables directos. A veces, hay personas detrás de la misma empresa que operan de esta manera. La PNP debe tratar de investigar quiénes están detrás para recuperar el dinero perdido, ya sea incautando los bienes o solicitando alguna reparación”.

Recomendaciones para evitar caer el fraude y la suplantación de identidad

En el caso de las empresas, Francisco Álvarez recomienda que traten de verificarse con el visto azul en redes sociales y tener un canal diferente a las redes social para que el cliente pueda garantizar su identidad. Deben dar un número para que el cliente pueda constatar un canal de fiabilidad de que la operación corresponde con la empresa.

“Antes se podía hacer los tratos personales, realizabas la transferencia de dinero y todo bien, pero hoy en día, hay que ser más cuidadosos para evitar las pérdidas porque luego el cliente se queda en el aire. La empresa no se responsabiliza”, agrega.

En el caso de los clientes, el especialista considera que, al momento de realizar una transferencia, deben certificar que la cuenta presenta a la empresa: “a veces una empresa tiene un nombre y un uso comercial, pero la razón social es otra. Se debe consultar. De algún modo, también tiene que asegurarse que el producto o servicio que se está ofertando le corresponde al rubro de la empresa. En el caso de realizar la transferencia, debe asegurarse de que la cuenta le corresponde a esta empresa”.

Al momento de firmar un contrato o adquirir un bien, se debe garantizar que la empresa no tiene reclamos ante Indecopi, lo que se puede verificar en la web de la mencionada institución colocando la razón social y el RUC.

Por otro lado, se puede visualizar las opiniones de personas externas a la empresa en redes sociales, o se puede consultar a conocidos si han escuchado de la marca para garantizar de que el servicio existe.

Finalmente, Francisco Álvarez recomienda que, “si uno va a transferir y observa que el intermediario o el estafador está muy desesperado, puede empezar a dudar, porque generalmente un negocio no opera de esa manera”.

