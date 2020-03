SoftBank Group Corp. planea vender cerca de US$ 14,000 millones en acciones del líder chino del comercio electrónico Alibaba Group Holding Ltd. como parte de un esfuerzo por recaudar US$ 41,000 millones para apuntalar a las empresas golpeadas por la pandemia de coronavirus, según personas con conocimiento del asunto.

El conglomerado japonés está considerando recaudar el resto del dinero mediante la venta de una participación en SoftBank Corp., su rama nacional de telecomunicaciones, así como parte de Sprint Corp., tras su fusión con T-Mobile US Inc., dijo una de las personas, que solicitó el anonimato porque las transacciones son privadas.

La venta de la participación en Alibaba podría oscilar entre US$ 12,000 millones y hasta US$ 15,000 millones, dijeron las personas.

Las acciones de SoftBank subieron hasta 21% en Tokio el martes en su mayor ganancia intradiaria desde la cotización, solo días después de marcar una caída de aproximadamente la misma magnitud. El cambio lo genera el fundador Masayoshi Son, que finalmente está haciendo lo que inversionistas han insistido durante años: usar su participación en Alibaba para obtener rendimientos de los accionistas y pagar la deuda.

Son ha puesto en marcha su mayor jugada hasta ahora para silenciar a los críticos, al revelar el lunes el plan sin precedentes para descargar 4.5 billones de yenes (US$ 41,000 millones) en acciones y aliviar las preocupaciones de inversionistas que en un momento redujeron más de 40% del valor de SoftBank desde un máximo de febrero.

La compañía, que también opera Vision Fund de US$ 100,000 millones, es vulnerable a las conmociones económicas dada su enorme carga de deuda y los vínculos con startups no rentables como WeWork y Oyo Hotels. Muchas de las mayores apuestas de Vision Fund radican en lo que se conoce como la economía colaborativa, que se ha visto particularmente afectada por un virus que está causando que millones de personas permanezcan en casa y reduzcan los gastos de viaje.

“El mercado envió un mensaje fuerte y SoftBank lo ha escuchado” dijo Kirk Boodry, analista de Redex Holdings que escribe para Smartkarma, después del anuncio del lunes. “Lo que ha cambiado es que esto implicará una venta significativa de la participación de Alibaba y gran parte de las ganancias irán a los accionistas”, agregó. “SoftBank nunca ha hecho eso antes”.

Si bien SoftBank no especificó qué activos se venderían, su participación en Alibaba tiene un valor de más de US$ 120,000 millones y constituye la mayor parte del valor no ejecutado.

Un portavoz de Alibaba no respondió a una solicitud de comentarios por correo electrónico. Los portavoces de SoftBank en Tokio y EE.UU. declinaron hacer comentarios.

La venta de activos prevista por la compañía japonesa casi coincidiría con su valor de mercado completo la semana pasada. Parte de los ingresos se destinarían a un nuevo programa de recompra de acciones de hasta 2 billones de yenes que se suma a las recompras anunciadas anteriormente.

Alibaba, Sprint y SoftBank Corp. valen hasta US$ 190,000 millones combinados, estima Atul Goyal, analista sénior de Jefferies Group. Pero Son querrá mantener al menos una participación de 50% en la unidad nacional de telecomunicaciones porque es el único activo generador de efectivo y sus dividendos ayudan a pagar los intereses de SoftBank en la deuda, escribió.

Además, dado que Sprint está pasando por una fusión con T-Mobile, la mayoría de los fondos inicialmente tendrán que venir de Alibaba, dijo.