SoftBank Group Corp. continuará invirtiendo en América Latina este año, enfocándose en industrias como comercio electrónico, atención médica y tecnología financiera.

Como parte de su fondo para América Latina de US$ 5,000 millones, lanzado en el primer trimestre del 2019, el gigante japonés planea distribuir US$ 1,000 millones en el 2020, que se suman a los US$ 1,600 millones del año pasado. Hasta el momento, ha entregado entre US$ 100 millones y US$ 150 millones a cada una de las 17 compañías y dos firmas de capital de riesgo, aunque el campo de juego es más grande: SoftBank tiene los ojos puestos en alrededor de 650 empresas de la región.

“Buscamos compañías que puedan convertirse en unicornios para ayudarlas a escalar”, dijo Andrés Freire, director para Cono Sur de SoftBank, durante una rueda de prensa en Buenos Aires. Países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México están en el foco de atención, y Freire indicó que no hay un monto predeterminado por país.

Algunas de las inversiones de SoftBank incluyen Rappi, la startup de entregas con sede en Colombia, y la empresa mexicana de tecnología de pagos Clip. La expansión de la firma en América Latina también está buscando startups que apliquen inteligencia artificial a negocios relacionados con alimentos, especialmente aquellos enfocados en alimentos a base de plantas. Según Freire, la firma está prestando especial atención a dos empresas de Brasil, una de Perú y otra de Chile.

Además de las inversiones, SoftBank lanzará un programa de capacitación de 11 semanas con la fundación Correlation One para capacitar y potencialmente contratar a futuros expertos en IA, indicó. La empresa también continuará invirtiendo directamente en empresas de capital de riesgo, después de asumir una participación de US$ 130 millones en Kaszek Ventures y realizar una inversión de US$ 100 millones en Valor Capital Group en el 2019.