Según un reporte de emisores de renta fija de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), las colocaciones totales de bonos corporativos se ubicaron por debajo de los US$ 2,000 millones al cierre de noviembre último.

Este comportamiento se dio en un contexto de deterioro de las perspectivas de crecimiento económico global y local, refiere el informe.

En el mercado internacional, destacaron la emisión del Fondo Mivivienda por US$ 600 millones y la de Consorcio Transmantaro por US$ 500 millones en el primer semestre del año pasado, aunque en la segunda parte del 2022 no se registraron emisiones de empresas en el exterior.

Asimismo, del monto total emitido por las empresas en el 2022, tanto en el mercado local como internacional, el 70% corresponde a bonos en dólares y el 30% a los denominados en soles.

El mayor porcentaje de bonos en la moneda estadounidense, que se ha mantenido en los últimos años (salvo en el 2016 y en el 2019), puede representar un riesgo cambiario para las compañías emisoras, según analistas.

Factor estructural en emisiones

“Por lo general las emisiones afuera se hacen en dólares. De los 30 bonos de empresas emitidos afuera bajo la modalidad REGS, solo tres son en soles, llamados dual-currency; entonces hay un factor estructural que explica que casi todo sea en dólares”, refirió Patricio Luza, subgerente de renta fija de Renta4 SAB.

Asimismo, el año pasado también hubo una aversión al riesgo generalizada a monedas de mercados emergentes debido al alza de tasas de interés de referencia en casi todos los países, lo que afectó un poco la demanda de papeles en soles, dijo Luza.

Karina Chinguel, asociada senior de Vodanovic Legal, resaltó que entre los principales emisores de bonos están las empresas mineras y de hidrocarburos que reciben sus ingresos en dólares y que, por tanto, pueden pagar sus deudas en esa moneda sin mayor problema.

“Las empresas que emiten en dólares y ganan en soles sí pueden enfrentar un riesgo cambiario. Pero para mitigar ese riesgo toman productos financieros como derivados”, indicó.

Perspectivas para el 2023

Luza estimó que este año la mayoría de emisiones de títulos de deuda de empresas peruanas deberían seguir siendo en dólares. “Porque son las más líquidas y más fáciles de conseguir demanda y levantar más de US$ 500 millones en una sola operación”, sostuvo.

“Sin embargo, una vez que las tasas (de interés) de política monetaria empiecen a bajar deberíamos ver más emisiones de bonos en soles”, acotó.

Chinguel consideró que en este 2023, al menos las empresas financieras y mineras se mantendrán activas en la colocación de bonos para financiarse. Y si estas prefieren hacer esas operaciones en el mercado internacional es probable que sean en dólares, dijo.

La experta prevé un mayor crecimiento en la emisión de deuda corporativa este año, en la medida en que se estabilice el escenario político local.

“Hay emisiones que se estaban preparando en el 2022 que se frenaron por la coyuntura política. Creería que es posible que se concreten este año”, opinó.

Luza coincidió en que este año habría más dinamismo en la colocación de estos bonos. pues ya se ha visto un “techo” en las tasas de interés globales y las empresas necesitan financiarse constantemente.

“Otro punto positivo es que parece que estamos entrando a un periodo de tranquilidad política, lo cual provocaría que las empresas realicen nuevas inversiones y gasto en capex, algo que no se vio en absoluto el 2022″, apuntó el ejecutivo de Renta4 SAB.

Vencimiento de bonos

Asimismo, en el 2023 vencen bonos corporativos por US$ 1,953.1 millones colocados en el mercado internacional y S/ 1,140 millones en el mercado local, según el reporte de la SMV.

En estos casos, las empresas emisoras van a tener que pagar el total del capital a los inversionistas que tomaron el bono, explicó Chinguel. Los vencimientos pueden significar una fuerte suma de dinero que deberían prever las compañías, añadió.

Además, el vencimiento de los bonos corporativos puede llevar a los emisores a colocar nueva deuda (nuevos bonos) en el año para así poder pagar la anterior, siempre y cuando las condiciones financieras sean favorables, refirió Chinguel.