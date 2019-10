Nokia Oyj tiene solo dos competidores en el negocio de equipos de telecomunicaciones, y uno de ellos, Huawei Technologies Co. de China, prácticamente ha sido inhabilitado en gran parte del mercado. Al mismo tiempo, las compañías telefónicas están abriendo sus chequeras para una nueva generación de tecnología 5G suministrada solo por Nokia, Huawei y el otro gran rival, Ericsson AB.

De esta manera, ¿están las condiciones lo suficientemente maduras para un negocio próspero? No para Nokia. La compañía finlandesa recortó el jueves sus perspectivas de ganancias para este año y el próximo, además, suspendió el pago de dividendos. Las acciones de Nokia cayeron al mínimo en 19 años. El director ejecutivo, Rajeev Suri , necesita con urgencia detener las pérdidas.

Con una nueva explosión de gasto en infraestructura por parte de los grandes operadores de telecomunicaciones, las redes móviles deberían ser un punto positivo para los fabricantes de equipos. Sin embargo, representan el mayor problema para Nokia. Los ingresos de este negocio crecieron solo 4.4% en los tres meses hasta septiembre. Las ventas en la unidad de redes de Ericsson (que no solo incluye productos móviles) aumentaron un 9% en el mismo período.

El desempeño de Ericsson puede verse favorecido por su decisión de reducir los precios para atraer nuevos clientes y luego buscar obtener mayores ganancias de los contratos de servicio a largo plazo. Nokia es cauteloso de copiar esta estrategia, que en el pasado no le resultó a su rival sueco ya que, con el tiempo, los ingresos a largo plazo nunca aparecieron.

Sin embargo, tal cautela no está ayudando. El margen de beneficio bruto en la unidad de redes de Nokia incluso cayó al 29% en el tercer trimestre, frente al 34% del año anterior. Suri lo atribuye al mayor costo de los componentes 5G. Debido a que la adopción de la tecnología aún no es generalizada, las economías de escala no han reducido sus gastos. Desafortunadamente para Suri, el margen bruto de Ericsson en la parte más similar a su negocio aumentó ligeramente durante el mismo período.

El analista de Nordea Bank, Sami Sarkamies, reconoce que Nokia está retrasado frente a Ericsson a nivel tecnológico. Esto hace que los equipos de Nokia sean más caros de producir. Dado que la compañía además debe tratar de competir con Ericsson en el precio, esto deteriora la rentabilidad.

La caída del precio de las acciones del jueves borró más de 5,000 millones de euros (US$ 5,600 millones) del valor de mercado de Nokia, con lo que su capitalización quedó en 21,000 millones de euros. Esto es mucho, pero no demasiado para ser un objetivo de adquisición. Las autoridades estadounidenses están ansiosas por reforzar las capacidades 5G en Estados Unidos, dada la relativa fortaleza de China, por lo que tal vez una compañía como Cisco Systems Inc. o Qualcomm Inc. podría ser persuadida.

Una oferta en el máximo anual de las acciones, registrado en enero, representaría una prima del 50% sobre el nivel negociado de las acciones el jueves. Dista mucho de ser seguro que superaría las preocupaciones de Finlandia por perder a un líder nacional, pero al menos podría hacerlo pensar. Suri necesita encontrar respuestas rápidamente para garantizar que esto siga siendo solo un comentario de mercado.

Por Alex Webb

Esta columna no necesariamente refleja la opinión de la junta editorial o de Bloomberg LP y sus dueños.