El fundador de Huawei Technologies Co., Ren Zhengfei, está listo para licenciar su tecnología de redes de quinta generación solo a otra compañía; y quiere que ese archirrival potencial sea estadounidense.

El oficial del ejército convertido en multimillonario reiteró una oferta el jueves para licenciar la cartera completa de tecnología inalámbrica 5G de Huawei –que incluiría diseños de chips, hardware y código fuente– a un único licenciatario exclusivo. Debería ser una empresa estadounidense, porque Europa es el hogar de competidores cercanos como Nokia Oyj y Ericsson AB y no necesita ayuda para competir, agregó.

Huawei, acusada por la administración de Donald Trump de ayudar a Pekín a espiar como líder de las ambiciones de la superpotencia tecnológica de China, está tratando de recuperar negocios y apuntalar la confianza en sus productos. Ren reafirmó una estimación anterior de que las sanciones de Estados Unidos podrían reducir las ventas de la compañía en US$ 10,000 millones anuales. Sus lugartenientes han hecho eco recientemente de su propuesta de licencia 5G para asegurar a los clientes extranjeros que el equipo de Huawei no tiene brechas de seguridad. Pero aún no ha aparecido un comprador dispuesto.

“Nos gustaría ofrecer una licencia exclusiva a una empresa de Occidente para que pueda lograr economías de escala para apoyar un negocio”, dijo Ren en una discusión transmitida en vivo con académicos extranjeros visitantes. “Creo que debería ser una compañía estadounidense”.

Los críticos señalan que el robo de propiedad intelectual a empresas como Cisco Systems Inc. y Motorola Solutions Inc. ayudó a Huawei a saltar a los niveles superiores de los proveedores de telecomunicaciones, mientras que Ren y sus ejecutivos le dan el crédito a años de inversión e investigación. La gigante inalámbrica ahora está acelerando el gasto en chips de inteligencia artificial y software móvil. Está movilizando a sus empleados para obtener o desarrollar alternativas a los circuitos y el software estadounidenses, a fin de mantener su ventaja en los teléfonos inteligentes y la tecnología inalámbrica 5G de próxima generación.

Huawei está en camino de producir 600,000 estaciones base este año y 1.5 millones el próximo. La compañía puede lograrlo sin componentes estadounidenses, pero preferiría tenerlos, dijo Ren.

El multimillonario ha pasado de retraído a experto en medios en cuestión de meses, mientras lucha por salvar la compañía de US$ 100,000 millones que fundó. El multimillonario de 74 años ha tomado la delantera en la defensa de Huawei después del arresto de su hija mayor y directora financiera de la compañía, Meng Wanzhou, como parte de una investigación más amplia de la empresa.

Desde entonces, se ha convertido en una figura central en un conflicto entre Estados Unidos y China que es potencialmente el episodio más importante en dar forma a los asuntos mundiales desde el colapso de la Unión Soviética.

“A medida que pasa el tiempo, los niveles de confianza aumentarán”, dijo durante una discusión con el profesor de Stanford Jerry Kaplan y su compañero académico Peter Cochrane. “Si estamos hablando de un desacoplamiento tecnológico o un gobierno separado, no creo que sea posible”.