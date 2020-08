Si bien los viajes interprovinciales empezaron en la quincena de julio, la cuarentena focalizada que se inició después alcanzó a 15 regiones y redujo en 80% las rutas que Cruz del Sur operaba, por lo que el transporte interprovincial ha pasado a ser la división de la compañía más afectada por la pandemia.

“La operación de paquetería, transporte de carga y encomienda se viene recuperando, ya está a un 60% del nivel preCOVID y, de acuerdo con estas operaciones, es que vamos sosteniendo, haciendo malabares para mantener la operación corriente. El principal problema lo tenemos en el transporte internacional y nacional”, sostuvo el gerente general de Cruz del Sur, Luis Ramírez.

Mientras que el transporte de pasajeros llegó apenas al 15% de sus operaciones normales, a la fecha, el institucional que se brinda, principalmente a compañías mineras, se ha repuesto al 100% y el transporte de carga funciona al 60% de sus operaciones regulares.

“En minería se demandaron algunos refuerzos cuando han estado haciendo distanciamiento a bordo porque necesitan más unidades, pero ya están con el mismo estándar de transporte interprovincial. Estamos manejando todos los estándares de sanidad y hemos vuelto a operar al nivel preCOVID”, explicó.

Sin suspensión perfecta

Ramírez lamentó que sus trabajadores que no están laborando no hayan podido retirar su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), porque su pedido de suspensión perfecta de labores no fue aprobado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

“A todas las empresas del sector les ha sido denegada la suspensión perfecta, dándonos la espalda. Eso impide a los trabajadores retirar dinero de su CTS y nos impone a las empresas el dilema de tener que tomar otras medidas, cuando la suspensión perfecta nos permitía mantener el vínculo laboral y administrar la crisis”, comentó.

Ante ello, agregó que el personal que se mantiene en la empresa se encuentra con reducción salarial y esperan tener mejores resultados hacia fines de año, cuando empiecen a abrirse algunos destinos.

“Nosotros operábamos en Ecuador, Colombia, Argentina y Chile, esas rutas ahora están cerradas y van a continuar así por lo menos hasta fin de año”, concluyó.