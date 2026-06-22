Con la licencia en mano, la fintech afina los últimos detalles para iniciar operaciones entre la segunda quincena de julio y la primera semana de agosto de este año, reveló a Gestión su CEO, Juan Carlos Zamalloa.

Detalló que la empresa proyecta canalizar más de S/ 2 millones en créditos durante sus primeros 12 meses de actividad y reunir entre 800 y 900 inversionistas.

“Obtener la licencia de la SMV ratifica nuestra alineación con los más altos estándares regulatorios. Nacemos como una fintech surgida de un proyecto internacional de cooperación técnica del BID Lab, diseñada para ofrecer financiamiento altamente competitivo a las Mipymes y, en simultáneo, una alternativa de inversión regulada con retornos reales para el mercado peruano”, señaló Zamalloa.

Financiamiento alternativo para las MIPYME

El modelo de negocio de Securite conecta de manera directa a inversionistas institucionales y personas naturales con empresas que requieren financiamiento. A través de una estructura de fideicomiso, la plataforma busca trasladar una mayor proporción de los rendimientos a los inversionistas, ofreciendo retornos que, según la compañía, podrían superar a instrumentos tradicionales como depósitos a plazo o fondos mutuos.

La empresa explicó que, al no operar bajo el esquema tradicional de intermediación financiera ni administrar depósitos del público, cuenta con una estructura de costos más ligera que le permite competir en precio.

“Vamos a entrar de forma agresiva con tasas competitivas. El modelo de crowdfunding sirve de puente entre el deudor y el inversionista. Como nosotros no tenemos los costos estructurales del sector bancario, podemos ser bastante competitivos”, afirmó el ejecutivo.

En esa línea, adelantó que la plataforma iniciará sus colocaciones con tasas activas desde 15% anual para empresas con perfiles de menor riesgo, ajustándose según la evaluación crediticia de cada solicitante.

Meta de colocaciones y expansión

Además de las metas internas de crecimiento, Securite deberá cumplir objetivos establecidos en el marco del proyecto apoyado por BID Lab. La empresa tiene el compromiso de colocar al menos S/ 1.2 millones en créditos hasta diciembre de 2026 mediante recursos provenientes de pequeños inversionistas.

No obstante, las proyecciones de la fintech son más ambiciosas. “Lo que nosotros proyectamos es que en el primer año de operaciones vamos a colocar al menos S/ 2 millones en créditos”, iexpresó.

Actualmente, la empresa realiza los ajustes finales de su plataforma tecnológica y trabaja en la conformación de su cartera inicial de empresas. Para ello, combina herramientas digitales con procesos de evaluación presenciales.

“Vamos a dar un servicio completamente tecnológico a los inversionistas, pero en la parte crítica hacemos filtros de riesgo bastante estrictos. Incluso realizamos visitas in situ a las Mipymes que perfilamos para otorgarles créditos”, explicó.

La plataforma peruana de financiamiento participativo Securite iniciará operaciones entre julio y agosto. Foto: GEC.

¿Cuáles son los sectores objetivo de Securite?

En una primera etapa, Securite dirigirá sus operaciones hacia empresas de los sectores textil, comercio y manufactura. La compañía exigirá que las empresas cuenten con al menos un año de actividad y documentación que permita evaluar su capacidad de pago.

“Vamos a apuntar al sector textil, al sector comercial y al sector manufacturero. Conforme vayamos avanzando ampliaremos el rango de sectores que atenderemos”, sostuvo Zamalloa.

Asimismo, indicó que la plataforma no descarta atender negocios con distintos niveles de formalización, siempre que puedan acreditar ingresos y capacidad de pago.

“Comprendemos que hay mucha informalidad en el mercado y esto es parte de lo que entra dentro de nuestra ecuación. Vamos a colocar financiamiento a empresas informales, pero que puedan demostrar de una u otra manera, con información fehaciente, que tienen capacidad de pago”, precisó.

El origen se Securite

Securite surge de un proyecto de cooperación internacional cofinanciado por BID Lab (el laboratorio de innovación del Grupo BID) en el marco del Japan Special Fund.

Este proyecto, ejecutado por la Cooperativa Abaco, incorporó la transferencia tecnológica de Music Securities Inc., plataforma japonesa con más de 25 años de operaciones y más de US$ 100 millones canalizados hacia pequeños negocios en Japón.

El dato

Según el Ministerio de la Producción, las mipymes representan el 99% del tejido empresarial peruano y generan más del 80% del empleo nacional, pero continúan enfrentando una de las mayores brechas de financiamiento de la región.