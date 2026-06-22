La plataforma peruana de financiamiento participativo Securite iniciará operaciones entre julio y agosto. (Foto: Pixabay)
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Sandra Alvarado Santillana
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La plataforma peruana de financiamiento participativo Securite (crowdfunding) obtuvo la autorización de funcionamiento de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), y se enfocará exclusivamente en financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

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