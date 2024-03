Tibisay Monsalve, vocera de la Sociedad Hoteles del Perú (SHP), explicó a Gestión que para este año se tiene previsto la inauguración de dos hoteles de tres a cinco estrellas adicionales al Motto by Hilton que se abrió a inicios de año en Cusco. “El sector continúa deprimido. Lamentablemente por diversos motivos se han paralizado las inversiones hoteleras”, argumentó.

Entre las razones que continúan frenando las inversiones está el factor político, a lo que se añade los constantes conflictos sociales. Uno de ellos el que se suscito hace unos meses en Machu Picchu en contra de la venta de entradas de forma electrónica para este recinto.

“A esto se suma los accesos al nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez. Si bien vamos a tener una infraestructura de primer mundo, no hay accesos para llegar al nuevo aeropuerto. El puente Santa Rosa es el problema menor”, señaló. Este panorama impacta la llegada de turistas, así como el desarrollo de eventos corporativos, ramas en la que se sustentan el sector hotelero.

Los hoteles para 2024 y 2025

Entre los hoteles que se inaugurarán este año se encuentran el DoubleTree By Hilton, ubicado en la zona financiera del distrito de San Isidro, y que abrió sus puertas hace unas semanas. A este se le agrega otro hotel “que aún no puedo revelar su identidad”. “De 18 hoteles previstos en 2019 hemos bajado a dos. Estamos dejando de percibir US$ 300 millones en inversiones”, añadió.

La ejecutiva remarcó que hay interés de los empresarios hoteleros y marcas internacionales por desplegar inversiones tanto al norte como al sur, pero los detiene la falta de infraestructura como, por ejemplo, contar con aeropuertos regionales pequeños y con pistas aéreas en mal estado, que evitan el arribo de aviones de mayor envergadura.

En 2023 la ocupabilidad hotelera llegó a 45%, una cifra por debajo a prepandemia que era de 75%. “Tenemos la ocupabilidad más baja de toda la región. Felizmente empezamos el año con una ocupabilidad de 55%, lo que es esperanzador”, afirmó.

Para el 2025 se esperaría la apertura de otros tres hoteles. Uno de ellos es el Costa el Sol en la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez prevista para fines del próximo año, a lo se añade otro Hilton y del Grupo Accor. “Son dos grupos que siguen apostando por el Perú. El que está avanzando lentamente es el InterContinental, que se paralizó por pandemia”, puntualizó.

