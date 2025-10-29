Santolivo Group alista la instalación de una planta de aceitunas y aceite de oliva. (Foto: atlascompany/freepik).
De un espacio en casa a tres sedes en Lima y Tacna. Así ha sido la expansión de Santolivo Group en el mercado de aceitunas y aceite de oliva, tras comenzar hace 12 años muy enfocado en el canal de hoteles, catering y restaurantes (horeca) y ahora está presente en todos los supermercados con sus marcas Santolivo, Oli y DeAbuelas, adquirida hace dos años. En la actualidad, la demanda de sus productos se torna cada vez más cotidiana, impulsando al holding a programar nuevas inversiones productivas y ver la posibilidad de saltar hacia la nutrición animal.

