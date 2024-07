Amazon.com Inc. y Salesforce Inc. ayudarán a facilitar la operación por parte de Hudson’s Bay Co., el propietario de Saks. Las empresas tecnológicas adquirirán participaciones minoritarias en una nueva compañía, llamada Saks Global, según un comunicado emitido el jueves. HBC también financiará el acuerdo con US$ 2,000 millones procedentes de inversionistas. Por su parte, afiliados de Apollo Global Management aportarán US$ 1,150 millones en financiamiento de deuda.

Los representantes de Salesforce y Amazon declinaron hacer comentarios sobre un reporte anterior acerca del acuerdo. En el comunicado no se reveló el tamaño de sus inversiones, informó Bloomberg.

Las operaciones combinadas incluirían 39 tiendas Saks Fifth Avenue y 36 establecimientos bajo el nombre de su competidor con sede en Dallas, así como dos tiendas Bergdorf Goodman en Manhattan. Ambas cadenas también cuentan con outlets. El objetivo de la operación es reducir costos y aumentar la rentabilidad al otorgar a la nueva empresa poder de negociación con los proveedores y reducir la cadena de suministro y otros costos compartidos.

La nueva entidad será llamada Saks Global, que comprenderá las marcas Saks Fifth Avenue y Saks OFF 5TH, Neiman Marcus y Bergdorf Goodman, así como los activos inmobiliarios de Neiman Marcus Group y HBC, holding que compró Saks en 2013. (Foto: Bloomberg)

Marc Metrick , director ejecutivo de las operaciones en línea de Saks Fifth Avenue, dirigirá Saks Global. “¿Cómo se puede preparar para el futuro una marca como Saks, Neiman o Bergdorf? A través de la tecnología”, declaró Metrick en una entrevista.

El acuerdo es la culminación de conversaciones intermitentes entre los dos competidores que no cotizan en bolsa durante la última década y media. El impulso comenzó a crecer cuando Neiman se declaró en quiebra en 2020, eliminando deuda y convirtiéndola en un objetivo más atractivo, y se aceleró a medida que las ventas de lujo se han debilitado en el último año.

La quiebra de Neiman también trajo nuevos propietarios —Pacific Investment Management Co., Davidson Kempner Capital Management y Sixth Street Partners— que normalmente buscan un retorno relativamente rápido de sus inversiones, en lugar de pasar años en las minucias de una recuperación minorista.

Apuestas tecnológicas

La participación de Amazon “añade un poco de picante a un acuerdo que, de otro modo, sería predecible”, escribió Neil Saunders , analista de GlobalData, en una nota de investigación. Su participación tiene sentido, sostuvo, “ya que tiene la ambición de jugar más en el espacio del lujo y esto le daría un punto de apoyo”.

Esta es una de las primeras inversiones de Amazon en un minorista físico desde que compró Whole Foods Market en 2017 para ayudar al minorista en línea a ingresar al negocio de comestibles. El gigante del comercio electrónico también ha tanteado el terreno en otros sectores, adquiriendo participaciones en transportistas de carga detrás de su negocio de entrega Prime Air, por ejemplo.

Salesforce ha promocionado socios de marcas de lujo como Louis Vuitton y McLaren, pero normalmente no adquiere participaciones directas en las empresas. Su página de inversiones de riesgo enumera docenas de participaciones en startups de software, pero no en minoristas.

El periódico The Wall Street Journal reportó el acuerdo primero el miércoles.

“Durante años, muchos en la industria han anticipado esta transacción y los beneficios que impulsaría para los clientes, socios y empleados”, dijo Richard Baker, presidente ejecutivo y director general de HBC en un comunicado difundido por The Associated Press. “Este es un momento emocionante en el comercio minorista de lujo, con los avances tecnológicos creando nuevas oportunidades para redefinir la experiencia del cliente, y esperamos desbloquear un valor significativo para nuestros clientes, socios de marca y empleados”.

Tanto Saks como Neiman Marcus han atravesado dificultades debido a que los consumidores han dejado de comprar artículos de gama alta y han reorientado su gasto hacia experiencias, como viajes y restaurantes de lujo. Los dos proveedores de lujo icónicos también se han enfrentado a una competencia más dura de las marcas de lujo, que están abriendo cada vez más sus propias tiendas. El acuerdo debería ayudar a reducir los costos operativos y crear más poder de negociación con los proveedores.

En concreto, HBC ha obtenido US$ 1,150 millones en financiación de fondos de inversión y cuentas gestionadas por filiales de Apollo, y una línea de crédito renovable basada en activos totalmente comprometida por valor de US$ 2,000 millones de Bank of America, que es el principal suscriptor, Citigroup, Morgan Stanley, RBC Capital Markets y Wells Fargo.

Con información de Bloomberg y AP