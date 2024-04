“Toda la pandemia y el Capítulo 11, que fueron muy duros para sus accionistas que lo perdieron todo, y para nosotros mismos, nos permitieron salir con un grupo hoy en día que está más fuerte que antes de la pandemia”, dijo el gerente general, Roberto Alvo, a Bloomberg News en Santiago. “Y hoy tenemos la capacidad financiera para tomar oportunidades, para crecer e invertir”.

También aprovechó una de sus primeras entrevistas desde que un incidente en que un vuelo de Latam experimentara una fuerte caída en picada cerca de Nueva Zelanda el mes pasado, para expresar su confianza en el fabricante de aviones estadounidense Boeing Co.

Dos oportunidades que la empresa evalúa activamente son volver a cotizar sus acciones en la Bolsa de Nueva York, como anunció el 3 de abril, y refinanciar bonos en dólares con vencimiento en 2027 y 2029 cerca de octubre, cuando serán rescatables. Estos bonos se emitieron en el marco de la reestructuración de la deuda y la propiedad de la compañía.

La compañía aún tiene que elegir el momento adecuado para la nueva cotización, dijo Alvo. Respecto a los bonos dijo que ve “una alternativa interesante para el refinanciamiento de esa deuda porque obviamente el premio por riesgo de Latam es más bajo, hay más claridad sobre lo que hemos logrado, sobre nuestro track record, y las tasas también están un poquito más abajo”.

Un edificio de Latam Airlines en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago, Chile.

Es un fuerte giro para la mayor aerolínea de Sudamérica, que inició un proceso de quiebra en 2020 después de que la pandemia de covid-19 provocara que la gente se quedara en sus casas y cerró las fronteras. Sus pérdidas ese año y en 2021 sumaron unos US$ 4,900 millones. Desde entonces, ha reducido su deuda en unos US$ 3,600 millones y ha sido capaz de registrar ganancias en los últimos cinco trimestres. Los analistas prevén ahora un beneficio de US$ 178 millones en el primer trimestre de este año, según datos recopilados por Bloomberg.

El Capítulo 11 provocó un cambio drástico en la propiedad. La familia Cueto, que poseía el 16.4% antes de la pandemia a través de su holding Costa Verde Aeronáutica SA, vio caer su participación a cerca del 5%. Su mayor accionista es ahora Sixth Street Partners, con sede en San Francisco, que posee casi el 28%.

El balance más saneado de Latam coincide con una recuperación de la demanda en sus rutas nacionales e internacionales más importantes. Su ASK -asientos-kilómetro disponibles, un término de la industria para medir la capacidad de transporte- ya ha superado los niveles prepandémicos en sus mercados domésticos y debería alcanzar ese hito internacionalmente a finales de año, dijo Alvo.

“Los mercados nacionales empezaron a recuperarse en la segunda mitad de 2022 y los internacionales se quedaron rezagados”, dijo Alvo. “El ritmo de recuperación de la demanda internacional comenzó realmente en los últimos 12 meses”.

Bloomberg Intelligence coincide en que el CEO tiene motivos para ser optimista.

“El sólido balance de Latam ayuda y se compara favorablemente con otras aerolíneas de la región, lo que permite oportunidades de crecimiento”, dijo el analista de BI Francois Duflot por correo electrónico. “Aun así, la creciente capacidad hasta 2025 podría presionar las tarifas y los rendimientos”.

Latam opera una flota de 333 aviones con una edad media de unos 11.5 años. Está compuesta por 256 aviones de fuselaje estrecho de la francesa Airbus SE, más 57 aviones de fuselaje ancho y 20 cargueros construidos por Boeing, según su informe anual de 2023.

La compañía tiene previsto recibir 111 Airbus de la familia A320 en los próximos cinco o seis años, que sustituyen en parte a modelos más antiguos. También anunció recientemente un pedido de otros cinco Boeing 787 Dreamliner, que son la “columna vertebral” de los planes de crecimiento internacional de Latam, dijo Alvo.

Sin embargo, las aerolíneas están atravesando un momento de incertidumbre debido a los recientes problemas de Boeing. Sus entregas han caído mientras enfrenta a un mayor escrutinio de sus operaciones.

Boeing pidió a los operadores del 787 Dreamliner nuevas inspecciones después de que un vuelo de Latam en ruta a Auckland sufriera un percance en marzo, hiriendo a varias personas a bordo. Los reguladores chilenos dijeron en un informe preliminar que la silla del capitán comenzó a avanzar por su cuenta y que están pendientes otros pasos de la investigación. Alvo declinó hacer comentarios sobre el proceso.

Respecto a los problemas de Boeing, Alvo dijo que confía en que la compañía podrá dejar atrás sus problemas. “Boeing produce aviones fantásticos”, dijo Alvo. “Operamos esos aviones sin ninguna preocupación”.

Entregas y Delta

Un problema que Alvo sí confiesa que ha afectado al sector son los retrasos en las entregas. “Ha sido difícil recuperar toda la cadena de producción”, dijo Alvo. “Un avión tiene millones de piezas y hay miles de proveedores implicados y recuperar todo esto desde la pandemia ha sido difícil tanto para Airbus como para Boeing y esto está generando retrasos”.

Latam anunció un acuerdo de vuelos compartidos con Delta Air Lines Inc. en 2019 a través del cual Delta adquirió una participación del 20% en Latam. Esa participación se diluyó al 10% tras el proceso de quiebra.

Sobre esa empresa conjunta, Alvo dijo que la alianza ha ido madurando rápidamente. “Crecimos mucho en 2023 junto con Delta, en parte por la recuperación natural tras la pandemia, pero también nos permitió abrir nuevas rutas internacionales importantes”, dijo Alvo. “Veremos fuertes resultados de esta alianza en 2025″.