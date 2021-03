Ante un panorama “desolador”, que implica el cierre de la mitad de los restaurantes del país, la pérdida de más de un millón de puestos de trabajo; y el que se sigan generando más medidas restrictivas al comercio, como la cuarentena establecida para Semana Santa; la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú, solicitó al ejecutivo les dé medidas de apoyo, como la exoneración del IGV, entre otras, que les permitan sobrevivir a la pandemia.

" Si quieren matar al sector lo van a lograr. Nos dicen que en otros países están tomando las mismas medidas restrictivas, pero a diferencia de lo que pasa en el Perú, en estos lugares a su vez también dan medidas de apoyo. Nos deben decir no van a operar en estos días pero doy estas medidas que te van a permitir salir adelante”, indicó el representante del gremio, José Luis Silva Martinot.

Detalló que solo la cuarentena establecida en Semana Santa, ( 1 al 4 de abril), significará pérdidas en ventas para el sector por S/ 600 millones.

" Esta festividad es muy importante para el sector. Para muchos restaurantes equivale a un mes de venta ; y para otros como las cevicherias, o los ubicados en lugares más turísticos tiene un peso enorme, para estos locales verano, y Semana Santa representa el 100% de sus ventas”, dijo.

Si bien se permite el delivery en estos días, hay que tener en cuenta que el 70% de los restaurantes no lo ofrecen, por lo que en la práctica estarán cerrados con las respectivas pérdidas en ventas, explicó.

Y no solo, agregó, son los negocios pequeños los que no ofrecen el servicio de reparto a domicilio, por no ser rentable; sino también los considerados restaurantes " emblemáticos, debido a que estos venden” experiencia”, lo que es difícil de ser trasladado al delivery.

" Por ejemplo , el restaurante “Jerónimo” estuvo cerrado todo el mes de febrero al haberse permitido solo el delivery”, mencionó.

Más cierres

Por toda esta situación, advirtió José Luis Silva Martinot, más restaurantes en el país, estarían en riesgo de cerrar, y ya al cierre del próximo mes de abril, serían más de 100,000 los que habrían dejado de operar, entre pequeños, medianos, y grandes.

" Es que somos el único país donde los restaurantes han cerrado cinco meses, y donde se establece un límite de aforo y a su vez protocolos. Y en conjunto ambas medidas reducen más el ya bajo aforo permitido”, señaló.

Otra de las medidas que vienen perjudicando las ventas de los restaurantes, y que se pide ser levantada, es la prohibición del tránsito de los vehículos particulares los domingos, ya que afecta la comercialización; asimismo se demanda la ampliación del toque de queda hasta la medianoche.

" Los domingos representan alrededor del 30% de la venta semanal para algunos restaurantes, pero para otros es más del 60%”, agregó

.Los gremios de restaurantes indicaron que, de ser nuevamente ignorados por el Ejecutivo, tomarán medidas de fuerza mayor para garantizar que su sector, que es clave para la reactivación economía del país, no desaparezca.





CIFRAS Y DATOS

Peso. Las ventas por Semana Santa representan alrededor del 40% de las ventas del mes de abril para los restaurantes.

Lima. La capital representa el 60% de las ventas de los restaurantes del país.