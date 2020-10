Empresas







Remdesivir de Gilead consigue aprobación como primer tratamiento de COVID-19 en EE.UU. Remdesivir, que se venderá bajo la marca Veklury, cuesta US$ 3,120 para un tratamiento de cinco días, o US$ 2,340 para compradores gubernamentales. Las acciones de Gilead subieron 4.3% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street a US$ 63.30.