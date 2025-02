Luego de que el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, denunció penalmente a directivos del Grupo Intercorp y a profesionales involucrados en la instalación del colapsado patio de comidas de Real Plaza Trujillo; Julio Rivera Feijóo, ingeniero estructural que diseñó los planos de dicho ambiente, deslindó responsabilidad y anunció una revisión del diseño y la construcción de ese espacio.

“Como ingeniero proyectista del diseño estructural del proyecto Real Plaza Trujillo, desarrollado por Seintec SAC en el 2015, he formado un equipo para realizar una revisión exhaustiva de la información generada durante el diseño y la construcción posterior hecha por terceros. Nuestro equipo técnico viajó para recolectar datos in situ del proceso constructivo del cual no hemos participado ”, sostuvo el profesional en su cuenta de Linkedin.

En ese sentido, Rivera manifestó que, una vez que culmine con dicho análisis, los resultados serán informados “a las entidades pertinentes y público interesado asumiendo plena responsabilidad por mi trabajo”.

“Siempre he priorizado la seguridad de las personas en todos mis diseños, cumpliendo con los códigos y normas, y practicando una ética empresarial responsable en cada proyecto”, remarcó.

Comunicado de Julio Rivera Feijóo.

De momento, Rivera, junto con Fernando Bazo, gerente general del Consorcio Activa (responsable de la ejecución de la construcción del área siniestrada); Luis Alonso Santa María Torres, gerente del mall Real Plaza Trujillo; Misael Shimizu, gerente general de la cadena de centros comercial Real Plaza; Fernando Zavala, CEO de la compañía; Carlos Rodríguez Pastor, propietario del Grupo Intercorp, entre otros, fueron denunciados por la Municipalidad Provincial de Trujillo por el delito contra la vida el cuerpo y la salud.

El caso de Real Plaza Trujillo

Real Plaza Trujillo fue inaugurado en el 2007; sin embargo, en el 2016, el centro comercial realizó la instalación del techo metálico en el patio de comidas, como parte de una ampliación en el mall planificado por el holding.

La noche del último viernes 21 de febrero, dicha estructura se desplomó encima de más de un centenar de comensales, entre los cuales se encontraban niños. El resultado fue la muerte de seis personas y más de 80 heridos.

Previo a la tragedia, en 2023, la municipalidad de la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’ había clausurado el establecimiento comercial por fallas en el sistema eléctrico.

