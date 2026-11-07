Eduardo Ferro, gerente de Negocios de Gloria, contó a Gestión que la compañía espera mantener un crecimiento de entre 8% y 10% en la campaña de panetones de este año. La proyección se da luego de que la empresa registrara un avance de 12% en 2025. “Las perspectivas para este año son similares. A pesar del fenómeno de El Niño, los peruanos en general celebramos mucho la Navidad. Es una fiesta muy arraigada de unión familiar y Gloria siempre está presente. Entonces, las perspectivas, a pesar de todo, son positivas”, señaló.

El ejecutivo indicó que la meta es sostener el crecimiento de doble dígito que la compañía ha conseguido en los últimos años. Esta expectativa comprende tanto la producción como el desempeño comercial.

La campaña navideña representa un trabajo que empieza mucho antes de que los productos lleguen a los supermercados o bodegas. El ejecutivo remarcó que Gloria planifica su producción con casi un año de anticipación, tomando como referencia los resultados de la temporada anterior . “Termina la campaña y tenemos que ver las tendencias de esa campaña. ¿Qué vamos a hacer para el próximo año? ¿Nuevos productos? ¿Qué gustó? ¿Qué no gustó? Luego tenemos que planificar los insumos, la capacidad de planta, toda la cadena de valor, los almacenes y coordinar toda la ejecución del próximo año”, explicó.

En la planta de Huachipa, la producción de panetones se desarrolla desde el 15 de mayo hasta fines de noviembre. Durante ese periodo, la planta alcanza una producción aproximada de 42,500 unidades diarias y opera durante 23 horas al día, según la información recogida durante la visita periodística a sus instalaciones. Para atender esta demanda, la compañía cuenta con tres turnos de producción. La planta solo detiene sus actividades los domingos para realizar labores de fumigación.

Además, durante los meses de campaña, alrededor de 210 personas participan en el proceso productivo.

La instalación en Huachipa tiene una superficie de 20,000 metros cuadrados (m²), de los cuales 14,000 m² están destinados a la producción de panetones. ¿Cómo se organiza la producción durante el año? La operación no se limita a los meses previos a Navidad. Entre diciembre y abril, Gloria produce panetones de especialidades, con un volumen aproximado de 2,500 unidades diarias . En cambio, durante la campaña principal, la producción se concentra en el panetón tradicional.

Este periodo también permite realizar el mantenimiento preventivo de los equipos. Según la información recogida, una vez culminada la campaña, parte de la maquinaria se desmonta para ejecutar estas labores, con el objetivo de evitar fallas cuando se retome la producción a gran escala. En cuanto al proceso industrial, la mayor parte de las operaciones está automatizada. Sin embargo, el embolsado y el manejo de las masas todavía requieren trabajo manual . En el área de embolsado participan 28 personas por turno de ocho horas.

La compañía busca mantener su crecimiento en el negocio de panetones, con una proyección de entre 8% y 10% para esta temporada. Foto: GEC

Las innovaciones en marcha: ¿cuántos son al año?

En cuanto a las innovaciones, Sergio García, subgerente de producción de la planta panificadora en Huachipa, señaló que la compañía viene ampliando su oferta con nuevas variedades y presentaciones. Entre ellas mencionó el Dolcci, su segunda marca y de precio más accesible, que también registra un crecimiento en el mercado.

“También está registrando un crecimiento de dos dígitos”, comentó, en referencia a la evolución de esta línea en términos de producción. Por su parte, el gerente de Negocios de Gloria expresó que la estrategia de innovación busca atender las distintas preferencias de los consumidores, sin dejar de lado el panetón tradicional, que mantiene una participación relevante durante la campaña navideña.

“Tenemos el portafolio básico, que son los panetones tradicionales y que siguen manteniendo un porcentaje muy alto de la campaña total. La gente en su mesa, el 24 y el 25, consumen el panetón tradicional. También tenemos una serie de panetones de mayor valor, rellenos con café, con avellanas, y las opciones personales”, detalló.

Dentro de las novedades mencionadas figuran el bizcocho relleno de avellanas y una variedad de café bañada en chocolate. Asimismo, la empresa evalúa retomar el panetón integral el próximo año. Sobre la frecuencia de lanzamiento de nuevos productos, el directivo precisó que Gloria suele incorporar entre una y dos novedades por año .

“Este año estamos sacando solo una. En general, siempre tratamos de tener un portafolio competitivo”, sostuvo.

En esa línea, ¿se viene inversiones para la unidad de panetones? Sobre el particular, el representante de Negocios mencionó que las inversiones en planta responden principalmente a la necesidad de mejorar los procesos productivos, elevar la productividad y garantizar la calidad del producto. “Con los crecimientos que hemos tenido, obviamente las adecuaciones en planta son súper relevantes. Pero para nosotros lo más importante, más allá de la capacidad, es poder tener un proceso que asegure la calidad del producto. Lo más importante es que la gente pueda llevarse un panetón que pueda disfrutar en Navidad”, sostuvo.

En esa línea, explicó que el control de calidad comprende toda la cadena productiva, desde la adquisición de los insumos hasta la elaboración final. Entre los componentes que requieren especial atención mencionó las pasas y las frutas confitadas.

Respecto a la presencia internacional, el representante de Negocios indicó que las exportaciones representan menos del 10% del volumen total de la operación y están dirigidas principalmente a países donde existe una comunidad peruana que mantiene la tradición de consumir panetón. Entre los destinos mencionados figuran China, Argentina, Panamá, Estados Unidos, Canadá, España y Japón, además de otros mercados.

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“Hay colonias peruanas que gustan del panetón y por eso exportamos a ciertos países. No es el foco de la operación, pero sí hay un porcentaje que se va a diversos países donde hay colonias peruanas”, subrayó. Consultado sobre la posibilidad de ampliar su presencia internacional, el ejecutivo sostuvo que la prioridad de Gloria continúa siendo el mercado local, donde todavía identifica oportunidades de crecimiento.

El panetón Gloria forma parte de la apuesta comercial de la compañía para una de las campañas más importantes del año. Foto: GEC

¿Ha cambiado los hábitos de consumo?

Sobre los hábitos de consumo, el gerente de Negocios señaló que, pese a la aparición de nuevos formatos y variedades, la mayor demanda de panetones continúa concentrándose en las fechas centrales de Navidad. “Ahí está el grueso del consumo”, indicó.

Sin embargo, expresó que la compañía también ha desarrollado presentaciones más pequeñas, como los panetones minis, dirigidos, por ejemplo, al consumo de los niños durante las loncheras. Estas alternativas permiten mantener el producto en el mercado durante todo el año, aunque todavía representan volúmenes menores frente a la campaña navideña.

En cuanto a las presentaciones, el ejecutivo precisó que la bolsa concentra la mayor parte del mercado, mientras que la caja también mantiene una presencia importante. La lata, en cambio, corresponde a un segmento más pequeño y de mayor valor. Asimismo, destacó que los empaques han evolucionado para contribuir a preservar las características del producto durante su almacenamiento y comercialización.

En el segmento de precios más económicos, recordó Gloria cuenta con Dolcci, su segunda marca, dirigida a consumidores con menor capacidad adquisitiva. Según explicó, la producción mantiene una proporción aproximada de 90% para Gloria y 10% para Dolcci.

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“Gloria es nuestra marca emblema, muy querida y respetada por los consumidores peruanos. Es la marca por la cual apostamos. Dolcci, evidentemente, tiene un público de menor capacidad adquisitiva y es importante también tener opciones para todo el público”, manifestó. El ejecutivo agregó que, si bien ambas marcas tienen objetivos comerciales propios, Gloria concentra el principal esfuerzo de la campaña navideña.

En cuanto a los canales de comercialización, el representante de Negocios indicó que el canal tradicional, integrado por bodegas y puestos de mercado, concentra aproximadamente el 70% del mercado . El 30% restante corresponde al canal moderno, que incluye supermercados, tiendas de conveniencia, cash and carry y hard discounts. “Nosotros tenemos que estar donde el consumidor esté y hacer posible que la gente pueda adquirir un panetón Gloria en cualquier punto del mercado”, señaló.

Sobre la distribución geográfica del consumo, mencionó que Lima concentra alrededor del 50%, mientras que el resto corresponde a las distintas regiones. En estas últimas, identificó al norte y al sur como regiones con buenos volúmenes de consumo y oportunidades para continuar creciendo.