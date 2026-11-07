Gloria alista su campaña navideña 2026 con una oferta de panetones tradicionales y nuevas variedades para el mercado peruano. Foto: GEC
Gloria alista su campaña navideña 2026 con una oferta de panetones tradicionales y nuevas variedades para el mercado peruano. Foto: GEC
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Karen Guardia Quispe
Karen Guardia Quispe

Una de las campañas más emotivas y esperadas del año es la Navidad, cuya presencia ya empieza a notarse en espacios comerciales. Además del pavo o el pollo, hay otro producto que ocupa un lugar especial en la mesa de las familias peruanas: el panetón. En ese contexto, ¿qué expectativas genera la campaña navideña 2026? Uno de los protagonistas de este mercado es el Grupo Gloria, que ocupa el segundo lugar en participación de mercado. ¿Cómo avanza su proceso productivo y cuáles son sus proyecciones para esta temporada?

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