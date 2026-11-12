Terminal Internacional del Sur (Tisur), concesionaria del puerto de Matarani (Arequipa) y que forma parte del Grupo Tramarsa, del Grupo Romero y el fondo estadounidense Global Infrastructure Partners (GIP), encargó un nuevo equipo de carga a la finlandesa Konecranes. Con esta operación, el fabricante entra a un nuevo segmento en el mercado peruano. ¿Cuándo entrará en operación?

Según informó Konecranes en un comunicado, se trata de una grúa portuaria móvil Konecranes Gottwald ESP.6. El pedido se registró en el tercer trimestre de 2026. Es la primera grúa portuaria móvil nueva de fábrica que la compañía vende en el Perú. El equipo estaría operativo a finales del primer trimestre de 2027.

La compra forma parte del programa de inversión de Tisur para modernizar el puerto de Matarani, valorado en US$ 598 millones.

¿Cuál será la capacidad y uso de la nueva grúa en el Puerto Mataraní?

La grúa tendrá una capacidad máxima de elevación de 125 toneladas. Se usará para mover contenedores, carga general y carga de proyectos en el terminal multipropósito.

Tisur también pidió una pinza motorizada para manipular graneles. Además, eligió un sistema de propulsión híbrido con condensadores para reducir el consumo de energía y las emisiones. Con esa configuración, la grúa podrá funcionar solo con electricidad en el futuro.

La compra de la grúa portuaria forma parte del programa de inversión de Tisur para modernizar el puerto de Matarani, valorado en US$ 598 millones.

Tisur y Konecranes elevan su relación comercial

Tisur ya opera una grúa portuaria móvil Konecranes Gottwald de segunda mano, fabricada en la década de 1990. La experiencia con ese equipo sentó las bases para comprar la ESP.6.

“Nuestra grúa actual ha demostrado su fiabilidad durante muchos años. Queríamos aprovechar esa experiencia con una nueva grúa de alto rendimiento”, afirmó Mauricio Núñez del Prado, gerente general de Tisur.

El ejecutivo explicó que el nuevo equipo busca respaldar los planes de la empresa para el puerto. Asimismo, añadió que el asesoramiento y el servicio de asistencia local de Konecranes también fueron clave en la decisión.

Por su parte, Alfredo Canibano, gerente regional de Ventas de Konecranes Port Solutions, señaló que la relación con Tisur “demuestra el valor de trabajar estrechamente con los clientes a largo plazo, respaldados por equipos fiables y una sólida red de servicio local”.

Posibles cambios en el accionariado del Grupo Tramarsa, dueño de Tisur

Según trascendió, Global Infrastructure Partners (GIP) busca vender su participación del 50% en Tramarsa, grupo portuario peruano dueño de los puertos de Matarani y Salaverry. La salida llegaría apenas tres años y medio después de que el fondo comprara esa participación al Grupo Romero, en marzo de 2023. Fuentes del mercado señalan que GIP ya habría cumplido sus objetivos de rentabilidad.

El mandato de venta estaría a cargo de Santander. Interesados de Singapur, Londres y Estados Unidos estarían evaluando la operación, cuyo valor podría superar los US$ 500 millones. Por ahora, el proceso estaría en una etapa preliminar.

El Grupo Romero, que conserva el otro 50% de Tramarsa, tendría un papel clave en la operación. Si cuenta con un derecho de adquisición preferente sobre la participación de GIP, podría optar por ejercerlo. Un cambio en los dueños de Tramarsa no necesariamente modificaría el accionariado directo de concesionarias como Tisur.