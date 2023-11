¿Qué rol asume el empresariado en medio de la recesión económica?

De liderazgo, de sentar las bases de una posible recuperación económica y, por qué no decirlo, también de las prioridades políticas. Está visto que el Gobierno se encuentra sumergido en una crisis de gestión. Hemos perdido un año. El empresariado tiene que asumir un papel inusual y tomar la iniciativa sobre las medidas que podrían ayudar al Estado a salir de esta situación, en la que tenemos una combinación peligrosísima entre recesión e inflación.

¿Qué compromisos está dispuesto a asumir el sector privado?

Los empresarios estamos maniatados entre dos percepciones: deberíamos hacer algo más en momentos difíciles, pero cuando lo ofrecemos, entonces, estamos actuando con un criterio oportunista. Estamos ofreciendo un conjunto de compromisos, pero que requieren de ciertas condiciones por parte del Estado.

¿Qué requiere el empresariado del Estado para avanzar?

En medio de la incertidumbre y de la falta de condiciones de estabilidad política, se han detenido las decisiones de inversión, que requieren ciertos elementos básicos. No creo que exista, desde el punto de vista empresarial, ninguna objeción en renovar nuestro compromiso con el futuro del país y con la idea de invertir. Hay cuatro sectores de la economía que pueden convertirse en los motores de la reactivación y que tampoco han recibido señales claras.

¿A qué sectores nos referimos?

La minería, que tiene un conjunto de proyectos que están en desarrollo y que requieren de señales claras; la construcción; la industria agroexportadora, que fue muy afectada por la interrupción de la Ley de Promoción del Sector Agrario; y el turismo. Son los motores que generan empleo y que ayudarían a que haya una recuperación del ingreso promedio de los sectores más vulnerables.

Menciona que se requieren de “señales claras”. ¿El Gobierno es ambiguo con el empresariado?

Hay mensajes confusos y populistas. Entre ellos, la idea de que la economía marcha en forma automática y que no importan los errores políticos. Sabemos que eso no es cierto. Es más, si no hacemos algo, el 2024 va a ser tan malo como este. Otro es pensar que el país se desarrolla sin mucha actividad empresarial y con el Estado como principal motor de la economía. Sabemos claramente que la capacidad de ejecución del Estado y su liderazgo es insuficiente para movilizar la economía.

¿Se está dejando de lado al empresariado?

Aquí, durante el gobierno pasado, e incluyendo el de (Martín) Vizcarra, desarrollaron una especie de alergia, de rechazo contra los empresarios, al punto de que las puertas de los ministerios y los diálogos entre el sector público y privado, que anteriormente eran los que encaminaban las prioridades, se perdieron.

¿A causa de qué?

Entiendo que por la corrupción. Hay excepciones en la actividad empresarial, y eso lo puedo decir con absoluta claridad. Estamos en un momento en que ya tenemos que “Volver a creer, volver a crecer”, como dice el lema de CADE 2023. Si no restauramos la confianza y el trabajo conjunto entre Estado y empresa privada, no tenemos ningún futuro como nación.

¿Qué autocrítica hace el empresariado?

Creo que la fase de autocrítica empezó hace bastante tiempo. Los empresarios no hemos logrado desarrollar una percepción tan positiva como nos gustaría en la opinión pública.

¿A qué se debe?

Sienten que hay un exceso de concentración en el tema de rentabilidad, lógicamente las expresiones populistas satanizan esa rentabilidad. La esencia de una empresa es generar plusvalía. Lo segundo, es que la empresa a veces no tiene muchas contemplaciones cuando entra en una crisis sectorial y toma medidas fuertes en lo laboral como suspender algunos puestos de trabajo. Y, el tercer punto, que sí merece mucha consideración por parte de los empresarios, es que tenemos que estar mucho más preocupados por las comunidades de las áreas de influencia.

¿Cuáles son los proyectos en agenda que tiene el Estado y que preocupan al sector empresarial? ¿La regulación laboral?

La mejor manera de proteger los empleos de los peruanos es logrando que las empresas crezcan. La única manera de generar empleo es con inversiones frescas, no de mantenimiento.

Gonzalo Galdos, presidente de IPAE.

Propuestas del empresariado para salir de la recesión

¿Cuál es la línea que los empresarios consideran que puede ayudar a la salida de la situación actual?

El Consejo Privado de Competitividad ha trabajado en diálogos permanentes para identificar proyectos prioritarios que se tienen que desarrollar en cada región y hay una contraparte privada que está dispuesta a hacer obras por impuestos en esos proyectos. El gobernador regional del Cusco (Werner Salcedo), ha identificado más de US$ 1,200 millones en proyectos de OxI que podrían cambiar radicalmente la economía y la situación actual de infraestructura del Cusco. También las APP.

¿Por qué sería esta la salida?

Primero, evita que el dinero de los impuestos se vaya en obras que no tienen que ver con la calidad de vida y con las necesidades de infraestructura social básica que requiere la población. Segundo, ataca el problema de la capacidad de ejecución y de gestión del Estado.

Rol del sector privado en la educación

¿Qué propone el empresariado para mejorar la calidad educativa en nuestro país?

IPAE ha estado trabajando tres años, con más de 100 especialistas en educación, en hacer propuestas muy concretas en relación a cómo podemos darle un golpe de eficiencia y de calidad a la educación peruana. Especialmente a la educación básica, que es el problema central. Estas serán entregadas al Gobierno en la sesión específica que habrá en la CADE 2023.

¿En qué consiste la propuesta?

Nosotros, como sector privado, tenemos conocimiento, tenemos experiencia, casuística de cómo mejorar la educación, pero tienen que dejarnos ayudar. Sería a través de las APP, como los colegios Fe y Alegría. En tanto, los colegios privados van a seguir creciendo. Eso es algo que no se puede detener porque responde a un tema aspiracional, los padres de familia quieren una mejor educación para sus hijos.

Sobre CADE 2023

IPAE Asociación Empresarial presenta la edición 61 de CADE Ejecutivos bajo el lema “Volver a creer, volver a crecer”. Esta nueva edición se realizará del 14 al 16 de noviembre en el Centro Cultural de la Ciudadela de Salud Infantil Virgen de VIDAWASI, en Urubamba, en Cusco.

