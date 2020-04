Los inversores han tratado a las empresas de tecnología como un refugio relativo de la pandemia de Covid-19, bajo la suposición de que la industria ha evitado los aspectos más dolorosos de la crisis.

Esa teoría se pondrá a prueba cuando las compañías tecnológicas más grandes comiencen a informar resultados esta semana.

Los presupuestos de publicidad digital se están recortando y la demanda de iPhone y otros dispositivos se está reduciendo, mientras que las empresas de viajes en línea y de transporte se han visto afectadas.

A pesar de todo eso, las acciones tecnológicas se han alejado recientemente del resto del mercado. El índice bursátil Nasdaq 100, con gran exposición a la tecnología, superó al Dow Jones en cuatro de los cinco días de negociación de la semana pasada. Para el final del viernes, la brecha entre los dos índices se había incrementado a 5%, la más grande en 18 años. Eso establece altas expectativas para los resultados.

“Cuando las grandes compañías tecnológicas comiencen a informar, veremos qué tan vulnerables son”, asegura Michael Purves , director ejecutivo de Tallbacken Capital Advisors. “Para mí, ese es el mayor factor de riesgo del mercado”.

Algunas compañías podrían revelar buenas noticias. Millones de personas se refugian y se conectan en línea para obtener información, entretenimiento, conexión social y compras. Si bien eso brinda nuevas oportunidades para el crecimiento de usuarios, probablemente llevará más tiempo convertir la actividad adicional en ingresos y ganancias.

La principal preocupación de Purves es la salud de los presupuestos de marketing y cómo afectará eso a Google y Facebook Inc., las mayores empresas de publicidad en línea.

“No sé qué va a decir Google o Facebook, pero para mí ese es el factor de riesgo más grande en este momento”, dice. “Es casi más sustancial que cualquier noticia de coronavirus, buena o mala”.

La matriz de Google, Alphabet Inc., podría ver una caída en sus ingresos a medida que las empresas compran menos anuncios. Las pequeñas empresas, que son los principales usuarios de las plataformas publicitarias de autoservicio de Google se han visto particularmente afectadas por la dramática caída de la actividad económica. Los gastos de la compañía también podrían aumentar, ya que proporciona capacidad adicional de computación en la nube para sus clientes, la cual respalda a millones de empleados que trabajan desde casa.

Mark Mahaney , analista de RBC Capital Markets, espera ingresos de US$ 39,000 millones del negocio principal de Google en el primer trimestre, un 8% más que el año anterior. Espera que las ventas del segundo trimestre caigan un 20% interanual.

El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, ya ha señalado problemas por delante, cuando dijo al personal la semana pasada que la compañía está retrasando la contratación por el resto del año. “Existimos en un ecosistema de asociaciones y negocios interconectados, muchos de los cuales sienten un dolor significativo”, escribió el ejecutivo en un memo.

Durante gran parte de su historia, los inversores de Facebook han seguido una regla simple: cuanta más gente usa el servicio, más dinero gana. Pero es poco probable que eso suceda cuando los presupuestos publicitarios están cayendo, incluso mientras la actividad en las redes sociales se dispara.

Es probable que Facebook tenga que aumentar el gasto en centros de datos para soportar un mayor uso. Mientras tanto, Mahaney de RBC espera que los ingresos publicitarios del primer trimestre suban un 13% respecto al año anterior y luego caigan un 21% en el segundo trimestre.

Los resultados de Apple Inc. serán algunos de los más importantes en la historia de la compañía. Durante gran parte de la primera parte del segundo trimestre fiscal, se cerraron las 42 tiendas de Apple en China.

Cientos de otras tiendas en su red estuvieron cerradas durante la mayor parte de marzo. Apple lanzó un nuevo iPad Pro, una Mac mini y una MacBook Air en el periodo, pero ninguno de esos productos se vende en volumen suficiente para compensar cualquier déficit en los envíos de iPhone.

Goldman Sachs rebajó las acciones de Apple el viernes y advirtió que las ventas de iPhone podrían caer en más de un tercio en el segundo trimestre.

La compañía había pronosticado ventas de entre US$ 63,000 millones y US$ 67,000 millones para el segundo trimestre fiscal, pero retiró esa orientación a medida que se extendía la pandemia. Apple generó US$ 58,000 millones en el mismo periodo del año pasado, pero es poco probable que la compañía reporte algo similar a eso dada la pandemia.

El único lado positivo puede ser el negocio de servicios de la compañía. Con tanta gente atrapada en casa, las suscripciones a servicios como Apple TV+, Apple News+, descargas de juegos y alquileres de películas podrían aumentar.

Es poco probable que Apple pronostique resultados para el trimestre de junio, pero la cadena de suministro basada en China de la empresa se está recuperando y anticipa abrir algunas tiendas minoristas en Estados Unidos a partir de principios de mayo.

Amazon.com Inc. se ha beneficiado de un aumento en las compras en línea por parte de personas reacias a visitar tiendas minoristas durante la pandemia. Las acciones de la compañía han aumentado 29% en lo que va del año, lo que la convierte en la séptima acción con mejor desempeño en el S&P 500.

Mahaney de RBC espera ingresos del primer trimestre de US$ 73,000 millones, un 23% más que en el mismo periodo en el 2019.

“Es probable que el aumento en el uso de Amazon genere cambios sostenibles en el comportamiento a largo plazo, incluso más allá de la crisis del coronavirus, ya que los consumidores prueban Amazon y se enamoran, mientras que algunos minoristas tradicionales tienen dificultades para volver”, asegura Dan Morgan, administrador de fondos de Synovus Trust Company, citando datos de un estudio reciente de tendencias en el mercado digital de Amazon.

Aún así, los márgenes de beneficio podrían verse afectados a medida que los compradores piden artículos voluminosos enviados de forma gratuita y Amazon ofrece aumentos para alentar a los trabajadores de los almacenes a permanecer en el trabajo. Mahaney está buscando un margen de beneficio operativo del 5.7% en el primer trimestre, 170 puntos básicos menos que hace un año.

Detrás de escena, Amazon Web Services probablemente se benefició tanto de las empresas que compraron más servicios de computación en la nube para ayudar a los empleados a trabajar desde casa, como de los consumidores que se quedaron en casa conectándose a servicios en línea como Netflix, que dependen de AWS.