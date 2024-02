Chevron insiste en que “no existe ningún escenario posible” en el que Exxon o Cnooc puedan comprar la participación y dijo en un comunicado que sigue plenamente comprometido con el acuerdo con Hess. Pero Exxon dijo que tiene el deber para con sus accionistas de explorar el derecho de primera negativa sobre el cambio de propiedad de la participación de Hess. Las acciones de Hess cayeron un 3.3% a US$ 144.96 a las 6:32 p.m. en las últimas operaciones de Nueva York.

Las medidas tienen el potencial de iniciar una dura batalla por el descubrimiento de petróleo más grande y de más rápido crecimiento de la última década y la razón principal por la que Chevron llegó a un acuerdo para comprar Hess en octubre. Exxon, el operador del proyecto, encontró petróleo por primera vez en aguas de Guyana en 2015 y desde entonces ha descubierto 11,000 millones de barriles de reservas. La compañía espera que la producción allí se duplique a 1.2 millones de barriles por día para 2027.

“Le debemos a nuestros inversionistas y socios considerar nuestros derechos de preferencia establecidos en virtud de nuestro Acuerdo de Operación Conjunta para garantizar que preservamos nuestro derecho a realizar el valor significativo que hemos creado y al que tenemos derecho en el activo de Guyana”, dijo Exxon el lunes en un comunicado.

Cnooc no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

La disputa sobre el bloque Stabroek de Guyana subraya cuán importante es la cuenca emergente para los mercados mundiales de crudo. Las grandes petroleras han cerrado una serie de megaacuerdos en los últimos meses para asegurar participaciones en reservas probadas sin construir nuevos proyectos que aumentarían los suministros globales.

El derecho al primer rechazo de Exxon y Cnooc “no es aplicable” a su fusión con Hess, dijo Chevron en un comunicado enviado por correo electrónico. “Como se describe en el S-4, no existe ningún escenario posible en el que Exxon o Cnooc puedan adquirir la participación de Hess en Guyana como resultado de la transacción Chevron-Hess”.

Aun así, la compañía advirtió el lunes en una presentación regulatoria que existe el riesgo de que el acuerdo no se complete si Exxon y Cnooc lanzan una contraoferta exitosa.

“Si estas discusiones no dan como resultado una resolución aceptable, y el arbitraje (si se lleva a cabo) no resulta en una confirmación de que dicha disposición del derecho de preferencia es inaplicable a la fusión, entonces se produciría un incumplimiento de una condición de cierre bajo el acuerdo de fusión, en cuyo caso la fusión no se cerraría”, explicó Chevron.