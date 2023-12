ExxonMobil apuntará a un gasto anual en proyectos de entre 22,000 millones y 27,000 millones de dólares hasta 2027, dijo la compañía en una actualización que continúa en gran medida con los objetivos de gasto y producción existentes.

El plan deja de lado las ganancias esperadas de la adquisición de Pioneer Natural Resources por US$ 60,000 millones, que se espera cierre el próximo año. Exxon recibió dos solicitudes de información sobre el acuerdo por parte de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos.

Los inversores siguen de cerca el pronóstico anual por sus objetivos de gasto y producción. Las perspectivas de este año se anticipaban con interés debido a los acuerdos entre Pioneer y la empresa de gasoductos Denbury, los cuales apuntalarán objetivos de largo plazo.

Exxon compró Pioneer en octubre por casi US$ 60,000 millones en un acuerdo de acciones que se cerrará en el primer semestre de 2024, diciendo que planea triplicar con creces la producción en el principal campo de esquisto de Estados Unidos a 2 millones de barriles por día para 2027. Denbury fue una adquisición de US$ 4,900 millones para reforzar su negocio de carbono.

Apoyo del gobierno

Las perspectivas de gasto de Exxon aumentarán los desembolsos para su unidad de transición energética, llamada Low Carbon Solutions, a US$ 20,000 millones entre 2022 y 2027, desde US$ 17,000 millones. Pero el mayor gasto requerirá el apoyo del gobierno.

“Necesitamos un apoyo político duradero y tecnológicamente neutral, precios y contabilidad transparentes del carbono y, en última instancia, compromisos de los clientes para respaldar una mayor inversión”, dijo el presidente ejecutivo, Darren Woods, en un comunicado.

Exxon aumentará sus recompras de acciones a US$ 20,000 millones anuales hasta 2025, desde los US$ 17,500 millones actuales, una vez que se cierre la fusión con Pioneer, dijo la compañía. También continuará un plan de desinversión en curso para sus operaciones de refinación.

La compañía proyectó que las ganancias anuales y el flujo de caja aumentarían en US$ 14,000 millones hasta 2027, gracias a una combinación de reducción de costos, mayor producción de petróleo de Guyana y esquisto estadounidense y ganancias en su negocio de refinación y productos químicos. Se prevé que la empresa registre una ganancia de US$ 37,200 millones este año.

Los recortes de costos se expandirán en US$ 6,000 millones hasta fines de 2027, además de una reducción de US$ 9,000 millones con respecto a los niveles de 2019. La compañía había reducido los gastos de proyectos y los gastos generales tras sufrir una pérdida anual histórica de US$ 20,000 millones en 2020.

Exxon pronostica una producción de 3.8 millones de barriles de petróleo equivalente por día (boepd) en 2024, frente a los 3.7 millones de bpd de este año, mientras el principal productor de petróleo de Estados Unidos apuesta por un aumento de la cuenca de esquisto del Pérmico y Guyana.

El gasto en nuevos proyectos se ampliará a entre 23,000 millones y 25,000 millones de dólares el próximo año, con un rango que tiene un gasto medio de US$ 24,500 millones anuales desde 2025 hasta 2027. La compañía ha dicho que espera que la producción se mantenga estable hasta finales de este año, en 3.7 millones de boepd, debido a su salida de Rusia.