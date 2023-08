La empresa de logística constituyó hace poco una firma en Colombia, donde iniciará actividades comerciales durante el primer semestre de 2024. El plan original era ingresar a este mercado por medio de la compra de una empresa que ya contara con experiencia y una cartera de clientes en el país vecino, pero unas negociaciones que se prolongaron por meses finalmente no llegaron a ningún puerto, según indicó Giancarlo Zúñiga Portilla, director regional de la firma.

Por esta razón, Control Cargo Logistics empezará desde cero en Colombia con una inversión de US$500,000 y la expectativa de llegar a transportar volúmenes importantes de productos de agroexportación. Este país es un importante exportador de limas Tahití, mangos, paltas, entre otros.

Asimismo, la compañía peruana se encuentra en los primeros meses de actividad de la firma que constituyó en Miami en el segundo semestre de 2022. Por ahora, esta operación sirve como punto de conexión para envíos desde Perú o Chile hacia Europa y Asia, pero el objetivo es abrirse paso con el transporte aéreo para importaciones y exportaciones desde Estados Unidos.

En este y los próximos años, Control Cargo Logistics se enfocará en llevar adelante dichas operaciones, pues en el 2026 buscaría llegar a nuevos destinos como Países Bajos, España, Brasil y algún país de Asia, asegura Zúñiga.

Los resultados

Control Cargo Logistics nació en Lima en el 2017 con inversiones de un grupo de socios. Desde entonces, brinda servicios de transporte aéreo refrigerado o congelado para frutas y hortalizas como espárragos y arándanos. En el 2020 decidió expandir sus actividades económicas hacia Chile y lo hizo mediante la compra del 65% de las acciones de Cargomaster.

Desde entonces, su movimiento comercial en Chile ha crecido y superado al de sus operaciones en Perú. Así, el año pasado Control Cargo facturó en Perú US$ 6.8 millones, mientras que en Chile la cifra alcanza los US$ 8 millones. En Miami espera facturar US$ 1.5 millones este año.

“Nuestros ingresos en Chile ya superan a los del mercado peruano, pero también debemos tener en cuenta que no hemos empezado de cero allí, sino que compramos una empresa que ya tenía una cartera de clientes. Además, la rentabilidad es mucho más alta en el mercado chileno porque allá valoran más la calidad del servicio que el precio”, explicó Zúñiga.

En el Perú, se proyectaba un crecimiento de 100% de los ingresos este año versus el anterior, pero el ejecutivo señaló que esta expectativa podría ajustarse a 60% o 70% debido al fenómeno El Niño. Esta elevada tasa se debe a que desde el año pasado se ha incrementado el volumen de arándanos y paltas que la empresa transporta, pues a raíz de la crisis de los contenedores muchos agroexportadores decidieron confiar sus envíos a empresas de transporte aéreo.

En tanto, en Chile Zúñiga estimó un crecimiento interanual de 20% para el 2023, impulsado por el ingreso de nuevos productos para el transporte: en este mercado ya no trasladan solo frutas sino también salmón.

